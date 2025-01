Mercato OM : ça se confirme pour Mathys Tel !

Alors qu’Elye Wahi devrait rapidement être officialisé comme un nouveau joueur de Francfort, l’OM aurait finalement une ouverture dans le dossier Mathys Tel…

Le mercato hivernal pourrait prendre une tournure intéressante pour Mathys Tel, l’attaquant français de 19 ans du Bayern Munich. Selon SkySport, Tel pourrait revoir ses ambitions de rester au Bayern en raison de son faible temps de jeu, notamment lors des derniers matchs contre Wolfsbourg et Feyenoord. L’OM semble être une destination potentielle pour le jeune talent, qui a attiré l’attention des dirigeants marseillais.

L’OM, sous la direction de Medhi Benatia, a formulé une demande de prêt pour recruter Mathys Tel durant ce mercato hivernal. Le Bayern Munich, de son côté, envisage de libérer le joueur pour lui offrir plus de temps de jeu, notamment afin de faire de la place pour l’arrivée de Christopher Nkunku. Ce départ pourrait donc ouvrir la voie à un prêt pour Tel, qui pourrait profiter d’une expérience en Ligue 1.

Le Bayern ouvre la porte pour Tel ?

Avec le départ imminent de Elye Wahi, la recherche d’un remplaçant devient une priorité pour l’OM. La quête d’un attaquant est déjà un dossier complexe, comme cela a été le cas lors du mercato estival, et elle devient encore plus cruciale en janvier. L’OM explore donc différentes pistes, et Mathys Tel semble être une option sérieuse.

Sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2029, Tel est un joueur prometteur, mais ses récentes absences soulignent son besoin d’un rôle plus central dans une équipe. L’OM pourrait donc offrir cette opportunité en cas de prêt, bien que Tel doive encore prendre sa décision sur son avenir avant la fin du mercato.