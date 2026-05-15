Mercato OM : ça se confirme pour Aubameyang !

En difficulté lors de la seconde partie de saison, Pierre-Emerick Aubameyang se dirige vers un départ de l’Olympique de Marseille cet été. Selon les informations de La Provence, l’attaquant gabonais ne ferait plus partie des plans envisagés pour la saison 2026-2027.

Après une première année contrastée sous le maillot de l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang a vécu une saison 2025-2026 compliquée sur le plan sportif. L’ancien attaquant d’Arsenal et du FC Barcelone affiche des statistiques honorables avec 13 buts et 10 passes décisives en 40 rencontres toutes compétitions confondues, mais ses performances depuis janvier interrogent en interne.

Sur les vingt derniers matchs disputés, l’avant-centre de 36 ans n’a inscrit que cinq buts, sans délivrer la moindre passe décisive. Une baisse de rendement notable pour un joueur recruté afin d’apporter son expérience et son efficacité dans le secteur offensif de l’Olympique de Marseille.

A lire : Mercato OM : Greenwood a pris sa décision et l’a fait savoir aux dirigeants

Un départ d’Aubameyang envisagé dès cet été

D’après les informations publiées par La Provence, Pierre-Emerick Aubameyang ne figurerait plus dans les réflexions des futurs dirigeants marseillais pour l’exercice 2026-2027. Le quotidien régional indique que l’attaquant devrait « poursuivre sa carrière sous d’autres cieux », au même titre que Geronimo Rulli, Pierre-Emile Højbjerg ou encore Leonardo Balerdi, également annoncés sur le départ.

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec l’OM, l’international gabonais conserve néanmoins une certaine valeur sur le marché des transferts. Le site spécialisé Transfermarkt estime actuellement sa valeur marchande à trois millions d’euros.

Une dernière apparition au Vélodrome contre Rennes ?

Absent lors du succès décroché par l’Olympique de Marseille sur la pelouse du Havre (1-0), Pierre-Emerick Aubameyang avait été écarté après son implication dans un épisode survenu à la Commanderie autour d’une blague avec un extincteur.

L’attaquant devrait toutefois effectuer son retour pour la réception de Rennes, programmée dimanche lors de la dernière journée de Ligue 1. Une rencontre qui pourrait alors prendre des allures de dernière apparition sous le maillot olympien pour le buteur marseillais, même si aucun départ n’a encore été officialisé par le club.