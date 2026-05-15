Mercato OM : Greenwood a pris sa décision et l’a fait savoir aux dirigeants

L’avenir de Mason Greenwood continue d’alimenter les discussions autour de l’OM. Malgré les critiques reçues ces dernières semaines et les nombreuses rumeurs de transfert, l’attaquant anglais a assuré vouloir poursuivre son aventure à Marseille.

Plusieurs grands clubs européens resteraient attentifs à sa situation. Juventus FC, Borussia Dortmund et Atlético de Madrid feraient notamment partie des équipes intéressées, comme l’a également indiqué le tabloïd anglais The Sun.

Ces dernières semaines, Greenwood a été vivement critiqué après plusieurs prestations jugées décevantes sous le maillot olympien. Malgré ce contexte tendu, l’ancien joueur de Manchester United a tenté d’éteindre les spéculations lors de la cérémonie des trophées UNFP organisée lundi à Paris.

“Cette saison a parfois été difficile pour nous en tant qu’équipe, surtout ces derniers mois. » « Mais, individuellement, je pense avoir réalisé une bonne saison. La Ligue 1 est un championnat merveilleux. On joue des matchs incroyables et, pour moi, c’est l’un des meilleurs championnats dans lesquels j’ai joué. (…) J’espère pouvoir rester.”

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Reste désormais à savoir si cette prise de parole suffira à calmer les rumeurs autour de son avenir. Car en interne, plusieurs sources évoquent toujours une séparation probable cet été dans le cadre de la grande reconstruction marseillaise.

Selon le journaliste Hakim Zhouri l’attaquant anglais a fait part à sa direction de son envie de continuer l’aventure sous le maillot olympien

Mason Greenwood a fait part de son envie de continuer à Marseille à sa direction… — Hakim (@Z_hakos) May 14, 2026

Avec les difficultés financières du club et le prochain passage devant la DNCG, l’OM pourrait être tenté d’écouter les offres importantes concernant son joueur offensif de 24 ans, dont la valeur marchande reste élevée malgré une fin de saison agitée.