Mercato OM : ça se confirme pour Dani Ceballos ?

Selon les informations du média espagnol Don Balon, le Real Madrid aurait pris la décision d’avancer dans les discussions avec l’Olympique de Marseille concernant Dani Ceballos. Le club merengue verrait en l’OM la meilleure destination possible pour permettre au milieu espagnol de retrouver du temps de jeu et de relancer sa carrière, dans un environnement compétitif et stable.

L’OM, favori dans le dossier Ceballos

Toujours selon Don Balon, le Real Madrid considère que l’OM offre les meilleures garanties pour l’épanouissement de Ceballos, notamment grâce au style de jeu prôné par Roberto De Zerbi. Le technicien italien souhaiterait en effet renforcer son entrejeu avec un profil capable d’assurer la transition entre la défense et l’attaque, tout en apportant maîtrise technique et créativité dans les phases de possession.

Cette orientation madrilène serait également liée à la volonté de Xabi Alonso de ne pas compter sur le joueur dans ses futurs plans. Une porte de sortie devient donc nécessaire, et le club phocéen se présente comme la solution idéale. Le format du prêt avec option d’achat conviendrait parfaitement aux deux clubs : le Real garderait la main sur l’avenir de son joueur, tandis que l’OM pourrait évaluer ses performances avant un éventuel achat définitif.

Un coup stratégique pour le projet marseillais

L’arrivée potentielle de Dani Ceballos serait un coup stratégique majeur pour l’Olympique de Marseille. Le joueur de 28 ans apporterait une expérience européenne non négligeable et une qualité technique rare dans le milieu marseillais. Sous la houlette de De Zerbi, Ceballos pourrait retrouver un rôle central et devenir un élément clé du dispositif phocéen.

Ce dossier semblait déjà acté cet été et avait capoté face aux hésitations du joueur. Si l’OM relance cette option, Ceballos devra affiché son choix rapidement…