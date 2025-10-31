OM : Robinio Vaz surclasse Yamal et les stars du Top 5 européen

S’il n’a pas pu éviter le nul (2-2) hier soir, Robinio Vaz continue de faire parler de lui. Entré en seconde période, le jeune attaquant de l’Olympique de Marseille a une nouvelle fois marqué les esprits avec un doublé plein de sang-froid et d’instinct. Ses deux réalisations ont permis à l’OM de reprendre l’avantage avant que la défense phocéenne ne cède dans les arrêts de jeu. Mais au-delà du résultat, c’est bien la performance du jeune homme de 18 ans qui attire tous les regards.

Des statistiques impressionnantes pour un joueur de 18 ans

Souvent utilisé comme supersub par Roberto De Zerbi, Robinio Vaz répond toujours présent lorsqu’il est appelé. En 9 matchs de Ligue 1 cette saison, l’ancien joueur du FC Sochaux a déjà inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives. Des chiffres qui le placent parmi les jeunes les plus décisifs d’Europe.

Vaz, le joueur U18 le plus décisif du Top 5 européen

A lire aussi : Le message fort de De Zerbi, des nouvelles de Nadir et Vaz… Les 3 infos OM du jour

Selon les données compilées, le natif de Mantes-la-Jolie est tout simplement le joueur U18 le plus décisif du Top 5 européen, rapporté au temps de jeu. Avec une action décisive toutes les 38 minutes, il devance des prodiges déjà bien connus du grand public comme Lamine Yamal (FC Barcelone), Estevão Willian (Palmeiras), Franco Mastantuono (River Plate) ou encore Karl (RB Leipzig), tous nés la même année que lui.



Des statistiques vertigineuses qui témoignent d’un potentiel immense. À 18 ans, Robinio Vaz s’impose comme un atout majeur du banc marseillais, capable de le cours d’un match en quelques minutes. Si son temps de jeu reste encore limité, ses entrées fracassantes pourraient bientôt le conduire à une place de titulaire.

L’OM semble tenir là un joyau brut, à polir avec patience mais aussi ambition. Car avec de telles performances, Robinio Vaz ne devrait pas tarder à attirer l’attention au-delà des frontières françaises. Pour l’heure, le Vélodrome peut savourer : il tient sans doute l’un des plus grands talents de sa génération.