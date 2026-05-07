Mercato OM : ça se confirme pour Derek Cornelius !

Le prêt de Derek Cornelius aux Rangers touche à sa fin et tout indique désormais un retour du défenseur à l’Olympique de Marseille cet été. Freiné par une longue blessure puis mis à l’écart en Écosse, l’international canadien ne devrait pas être conservé par le club de Glasgow.

Un prêt compliqué pour Derek Cornelius en Écosse

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Le passage de Derek Cornelius chez les Rangers n’aura jamais réellement trouvé son rythme. Arrivé l’été dernier en prêt afin de renforcer le secteur défensif du club écossais, le défenseur de l’OM avait pourtant connu des débuts encourageants avec plusieurs performances solides sous les couleurs d’Ibrox.

Mais la saison du Canadien a rapidement basculé. Victime d’une blessure importante, Derek Cornelius est resté éloigné des terrains pendant près de cinq mois. Une absence longue durée qui a considérablement freiné son adaptation au football écossais et réduit son temps de jeu. Au total, le joueur de 28 ans n’a disputé que sept matches de championnat avec les Rangers.

Selon les informations relayées par Ibrox News, le club écossais ne prévoit désormais plus de conserver le défenseur au-delà de cette saison. Une tendance forte dans ce dossier du mercato OM, alors que le joueur reste sous contrat avec le club marseillais jusqu’en 2028.

Une rupture avec Danny Rohl avant un retour à l’OM

Toujours d’après Ibrox News, la situation de Derek Cornelius se serait détériorée après son retour physique en mars avec la sélection canadienne. Le défenseur ne ferait plus partie des plans du groupe professionnel dirigé par Danny Rohl.

Le technicien allemand avait notamment indiqué que le joueur s’était entraîné à l’écart avant d’être autorisé à rejoindre sa sélection nationale plus tôt que prévu. Dans le même temps, plusieurs tensions internes auraient accentué la fracture entre le staff écossais et l’ancien joueur de Malmö.

Le média écossais affirme également que l’équipement d’entraînement du Canadien aurait été retiré des installations du club, symbole d’une séparation devenue inévitable. Dans ces conditions, un retour à l’Olympique de Marseille apparaît aujourd’hui comme l’issue la plus probable.

Recruté par l’OM lors du mercato estival 2024, Derek Cornelius dispose encore d’un contrat longue durée avec le club phocéen. Selon la presse britannique, son salaire aux Rangers était estimé à environ 14 000 livres hebdomadaires. Reste désormais à savoir quelle décision prendra la direction marseillaise concernant l’avenir du défenseur canadien lors du prochain mercato OM.