OM : énorme colère de Habib Beye à l’entraînement, Greenwood (encore) ciblé ?

La tension continue de monter à l’Olympique de Marseille. Déjà plongé dans une fin de saison totalement chaotique, le club phocéen vit désormais dans une atmosphère explosive à la Commanderie. Et ce mercredi matin, Habib Beye a laissé éclater toute sa frustration.

Selon les informations de Foot Mercato, l’entraîneur marseillais a écourté la séance d’entraînement du jour après avoir été particulièrement agacé par l’attitude et l’implication de certains joueurs. Une scène très tendue se serait produite en fin de séance.

Toujours d’après Foot Mercato, Habib Beye aurait quitté le terrain extrêmement énervé, allant jusqu’à frapper violemment plusieurs ballons avant de rentrer directement au vestiaire sans attendre ses joueurs. Une image qui illustre parfaitement le climat délétère qui règne actuellement autour du groupe olympien.

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Et une nouvelle fois, Mason Greenwood serait dans le viseur du technicien marseillais. Le coach de l’OM n’aurait pas du tout apprécié le rendement de l’attaquant anglais durant la séance du jour. Déjà pointé du doigt ces derniers jours pour son implication jugée insuffisante, Greenwood cristallise de plus en plus les tensions en interne.

Cette scène intervient dans un contexte extrêmement lourd à Marseille. Entre la mise au vert forcée à la Commanderie, les tensions dans le vestiaire et les supporters qui préparent des actions fortes, l’OM semble totalement au bord de l’implosion à seulement deux journées de la fin du championnat.