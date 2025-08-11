Mercato OM : ça se confirme pour Joel Ordóñez (côté équatorien)

Mercato OM : Joel Ordóñez, séduit par le projet marseillais, veut forcer son départ ?

Le dossier Joel Ordóñez continue d’agiter le mercato de l’Olympique de Marseille. Côté équatorien, la tendance est claire : le défenseur central de 21 ans pousse avec insistance pour rejoindre le club phocéen cet été.

Selon la journaliste équatorienne Johanna Calderon, le joueur du Club Brugge a manifesté son intérêt pour l’OM dès le premier jour où il a été informé de l’existence de contacts entre les deux clubs. Plus qu’une question de contrat ou de finances, c’est le projet sportif marseillais qui a séduit Ordóñez.

L’international espoir voit dans l’OM une étape idéale pour franchir un cap dans sa carrière, séduit par la perspective d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi et de disputer la Ligue des champions. Malgré la réticence de Bruges, qui réclame une somme importante (plus de 30 millions d’euros) pour le laisser partir, le joueur reste déterminé à rallier la Ligue 1.

Pour Marseille, ce dossier fait partie des priorités défensives de la fin de mercato, aux côtés du recrutement d’un latéral gauche. La volonté affirmée d’Ordóñez pourrait peser lourd dans les négociations à venir.

