Mercato OM : De Zerbi clarifie l’avenir de Jonathan Rowe !

En pleine préparation estivale, Roberto De Zerbi a tenu à s’exprimer sur la situation de Jonathan Rowe, annoncé dans le viseur de plusieurs clubs.

À quelques semaines de la clôture du mercato, l’avenir de Jonathan Rowe reste en suspens. L’ailier anglais de 22 ans, arrivé l’été dernier à l’Olympique de Marseille, suscite l’intérêt de nombreux clubs, en France comme à l’étranger. Mais Roberto De Zerbi a tenu à calmer le jeu.

« On est tous très contents de lui, il fait une très bonne préparation », a assuré le coach marseillais, avant de préciser : « De Pablo Longoria à Medhi Benatia, en passant par moi, on l’apprécie tous. »

S’il reconnaît l’existence de rumeurs et de sollicitations, De Zerbi insiste sur la méthode : « Peu importe ce qu’il se passera pour lui car, qu’il parte ou qu’il reste, le choix sera collégial. »

Cette déclaration confirme que l’OM ne ferme pas la porte à un départ du jeune attaquant anglais. Le club phocéen souhaite avant tout évaluer les offres et leurs conséquences sportives avant de trancher.

En attendant, l’ailier poursuit une préparation prometteuse, laissant ouverte la possibilité d’une saison de confirmation… ou d’un nouveau départ.

