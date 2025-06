Mercato OM : ça se confirme pour Lirola !

Selon les informations de RMC Sport, Pol Lirola ne fait plus partie des plans de l’Olympique de Marseille. À un an de la fin de son contrat, le latéral espagnol est invité à se trouver un nouveau point de chute dès ce mercato estival.

Arrivé en 2021 avec de grandes promesses, Pol Lirola n’a jamais réellement su s’imposer durablement à l’Olympique de Marseille. Déjà placé sur la liste des indésirables l’été dernier, le latéral espagnol n’a pas su inverser la tendance malgré quelques apparitions sous le maillot olympien au cours de la saison.

Son statut reste inchangé : l’OM ne compte plus sur lui et souhaite lui trouver une porte de sortie dès ce mercato estival. À un an de la fin de son contrat, le club cherche à éviter un départ libre en 2025 et espère se séparer du joueur dès cet été, même à bas coût.

Pol Lirola, une page sur le point de se tourner à l’OM

Peu utilisé, en déclin depuis plusieurs saisons et jamais vraiment intégré dans les projets successifs des entraîneurs marseillais, Lirola symbolise ces recrutements qui n’ont pas répondu aux attentes. Son avenir semble désormais s’écrire loin de la Canebière.

L’OM, de son côté, continue de faire le ménage dans un effectif qu’il souhaite remodeler en profondeur, notamment en vue de la prochaine Ligue des Champions. Le départ de Lirola serait une étape logique dans cette volonté de renouvellement et de d’amélioration de l’effectif.

