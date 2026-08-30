Mercato OM : ça se confirme pour Malick Fofana (OL) face aux difficultés du dossier Paixao

Le dossier Igor Paixao se complique sérieusement du côté de Sunderland. Selon Keith Downie, journaliste de Sky Sports, le club anglais étudie désormais la piste Malick Fofana comme alternative au Brésilien de l’OM et à Jack Grealish. Les négociations avec Marseille sont jugées difficiles, alors qu’au moins une offre des Black Cats a déjà été refusée.

Sunderland cherche une alternative à Paixao

Selon Keith Downie de Sky Sports, Sunderland veut encore recruter au moins deux joueurs avant la fermeture du mercato mardi, avec un ailier et un défenseur central parmi les priorités.

Le club anglais pourrait même tenter un troisième mouvement dans les toutes dernières heures.

Pour le poste offensif, les Black Cats travaillent sur plusieurs profils. Igor Paixao reste une piste, mais les discussions avec l’OM avancent difficilement.

« Sunderland ont vu au moins une offre pour l’ailier brésilien Paixao rejetée par Marseille, et les négociations s’avèrent difficiles. »

Dans ce contexte, Malick Fofana, l’ailier de l’OL, est désormais étudié comme une alternative possible.

Malick Fofana, une option concrète dans le money-time

Sunderland suit également Jack Grealish, mais l’Anglais est en discussions avec Everton et préférerait rester dans le nord-ouest de l’Angleterre selon Sky Sports. Cela pourrait donc pousser le club à accélérer sur Malick Fofana.

« Ainsi, l’ailier international belge Fofana pourrait être une option viable alors que le chrono défile… »

Pour l’OM, cette information confirme que Sunderland ne compte pas attendre indéfiniment dans le dossier Paixao.

🚨 Sunderland are considering a move for Lyon’s Malick Fofana as an alternative to Jack Grealish or Igor Paixao.

✍🏼 The Black Cats are looking to add at least two players before Tuesday’s deadline – a winger and a central defender. There’s also potential for a late third.

❌… pic.twitter.com/GTftH9rSzr — Keith Downie (@SkySports_Keith) August 30, 2026



Alors que Marseille cherche encore à faire monter les enchères et que d’autres pistes existent autour du Brésilien, notamment en Arabie saoudite, les Black Cats commencent déjà à préparer des solutions de repli.

À quelques heures de la clôture du marché, le rapport de force reste donc ouvert : Sunderland veut un ailier, mais Paixao n’est plus sa seule option.