Mercato OM : ça se confirme pour Mauro Furtado !

L’Olympique de Marseille continue d’explorer le marché des jeunes talents. Selon Record, Mauro Furtado figure bien sur les tablettes du club olympien, qui suit de près la situation du défenseur central de Benfica. Mais l’OM n’est pas seul sur le dossier puisque Sassuolo s’intéresse également à l’international U17 portugais.

L’OM confirme son intérêt pour Mauro Furtado

Le nom de Mauro Furtado continue de circuler du côté de Marseille. D’après Record, le défenseur de Benfica fait bien partie des profils suivis par l’OM lors de ce mercato estival.

Âgé de 17 ans et champion d’Europe U17 avec le Portugal, le jeune défenseur est considéré comme l’un des espoirs de sa génération. Son profil attire plusieurs clubs européens et Sassuolo serait également positionné sur le dossier, selon le média portugais.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Mauro Furtado pourrait néanmoins voir sa situation évoluer dans les prochaines semaines.

Benfica n’écarte pas un départ

Toujours selon Record, Benfica ne serait pas particulièrement enclin à prolonger le contrat de son jeune défenseur, malgré une échéance fixée à l’été 2027. De son côté, le joueur pourrait également choisir de ne pas étendre son engagement.

Dans ce contexte, un transfert dès cet été apparaît comme une possibilité, même si le club lisboète n’a pas encore fixé les conditions d’un éventuel départ.

Pour l’OM, le dossier reste donc ouvert. Le club marseillais suivrait l’évolution de la situation en attendant de connaître les exigences de Benfica. Selon Record, Marseille demeure attentif à ce dossier alors que la concurrence pourrait rapidement s’intensifier.

Aucune offre officielle n’a, en revanche, été annoncée à ce stade par les différentes parties. Le dossier reste donc au stade de l’intérêt rapporté par la presse portugaise.