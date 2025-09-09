Info Chrono
Accueil / Mercato OM / Mercato OM : ça se confirme pour Nadir !
Mercato OM

Mercato OM : ça se confirme pour Nadir !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Bilal NADIR of Olympique de Marseille (OM) during the UEFA Europa League group B match between Olympique de Marseille and AEK Athens at Orange Velodrome on October 26, 2023 in Marseille, France. (Photo by Hugo Pfeiffer/Icon Sport)

L’Olympique de Marseille avance sur un dossier important concernant son avenir à moyen terme. Selon les informations de L’Équipe, le club phocéen souhaite sécuriser la situation de Bilal Nadir, dont le contrat actuel court jusqu’en juin 2026. Le jeune milieu de terrain de 21 ans, apparu à deux reprises en Ligue 1 cette saison, devrait prochainement se voir proposer une prolongation.

L’OM veut blinder Bilal Nadir, considéré comme un joueur d’avenir dans l’effectif dirigé par Roberto De Zerbi. Formé au club, le milieu a su convaincre le staff marseillais grâce à ses prestations lorsqu’il a été sollicité. Ses entrées en jeu ont été jugées sérieuses et prometteuses, au point que les dirigeants souhaitent désormais s’assurer de sa présence sur le long terme.

Une volonté claire de l’OM de miser sur la jeunesse

 

Toujours selon L’Équipe, les discussions vont dans le bon sens et une annonce pourrait intervenir dans les prochaines semaines. Pour l’Olympique de Marseille, cette prolongation constituerait une double satisfaction : valoriser un joueur issu de la formation et montrer la confiance accordée aux jeunes talents, tout en anticipant d’éventuelles sollicitations extérieures.

Une récompense méritée pour Nadir

 


À 21 ans, Bilal Nadir se voit offrir une belle opportunité. Sa progression au sein du groupe professionnel illustre la stratégie de De Zerbi, qui n’hésite pas à intégrer des jeunes éléments capables d’apporter une énergie nouvelle. Le milieu offensif a encore tout à prouver, mais sa marge de progression et son sérieux au quotidien sont unanimement appréciés au club.

Si la prolongation se confirme, il s’agira d’un signal fort envoyé par l’OM à ses supporters : préparer l’avenir en s’appuyant sur ses propres ressources, tout en consolidant un effectif qui doit rester compétitif sur la scène nationale comme européenne.

    Afficher les commentaires
    0
     
