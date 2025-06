Mercato OM : Ça se confirme pour Semedo !

Le mercato estival vient tout juste de s’ouvrir, et comme attendu, l’Olympique de Marseille ne chôme pas. Déterminé à renforcer son effectif en vue de la prochaine Ligue des champions, le club phocéen s’active notamment sur le flanc droit de sa défense, où le nom de Nelson Semedo revient avec insistance ces derniers jours. Selon les informations du journaliste portugais Mario Ventura, l’OM serait même très bien partie pour attirer l’ancien Blaugrana…

Fragile dans le secteur défensif la saison dernière, l’OM multiplie les pistes pour se renforcer. Sur le dossier menant à l’international portugais, le club marseillais pourrait en effet profiter du retrait de Benfica pour avancer concrètement sur cette piste prometteuse…

Semedo plus proche que jamais !

En effet, toujours selon les informations du journaliste portugais, le club lisboète aurait jeté l’éponge en raison des exigences salariales trop élevées du joueur. La tendance est donc désormais claire : Nelson Semedo se rapproche de Marseille et malgré la volonté des Wolves de le conserver, le Portugais semble donc séduit par le projet olympien et une arrivée sur la Canebière paraît de plus en plus probable. Avec ses qualités offensives, sa capacité à répéter les efforts et son expérience du haut niveau, notamment en Liga et en Premier League, Semedo pourrait donc incarner un renfort de poids dans le système de Roberto De Zerbi. Reste toutefois à régler l’équation salariale, principal obstacle à la finalisation de ce dossier…

🇵🇹 Nelson Semedo não será jogador do Benfica. O principal entrave é a questão salarial do defesa. Apesar do Wolves querer a continuidade do português, é cada vez mais certo a sua ida para o Marseille. #SLB #OM #TeamOM pic.twitter.com/mgR9gduOet — Mário Ventura (@thephillven) June 7, 2025

