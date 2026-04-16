Mercato OM : ça se précise pour Hojbjerg !

L’Olympique de Marseille pourrait voir partir l’un de ses piliers cet été. Le capitaine Pierre-Emile Højbjerg suscite l’intérêt croissant de la Juventus, en quête de renforts expérimentés. Selon la presse italienne, le dossier pourrait s’accélérer lors du prochain mercato estival.

Une Juventus ambitieuse sur le marché

La Juventus prépare un mercato estival structuré et ambitieux. Sous l’impulsion de Thierry Comolli et de Luciano Spalletti, le club turinois souhaite attirer entre trois et quatre joueurs d’expérience. L’objectif est clair : renforcer immédiatement la compétitivité de l’effectif, sans prendre de risques inutiles sur des profils incertains.

Ce choix stratégique s’inscrit dans une volonté de retour durable au premier plan. Après avoir retrouvé une place en zone Ligue des champions, la Juventus veut désormais s’installer dans la lutte pour le titre en Serie A. Miser sur des joueurs confirmés apparaît comme une priorité pour stabiliser un groupe déjà compétitif.

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Højbjerg, une cible identifiée de longue date

Dans cette optique, Pierre-Emile Højbjerg figure parmi les pistes privilégiées au milieu de terrain. D’après les informations du Corriere dello Sport, le joueur de l’Olympique de Marseille correspond parfaitement au profil recherché : expérience internationale, leadership et régularité.

Sous contrat jusqu’en 2028 avec le club phocéen, le milieu danois pourrait faire l’objet d’une offre estimée autour de 15 millions d’euros. Une somme jugée accessible pour un joueur de ce calibre, capable d’apporter immédiatement de la stabilité dans l’entrejeu turinois.

Ce dossier n’est toutefois pas nouveau. La Juventus avait déjà manifesté son intérêt lors du mercato hivernal, sans parvenir à concrétiser des discussions avancées.

Un discours clair côté marseillais

Interrogé à ce sujet il y a quelques mois, Højbjerg avait tenu à clarifier sa position, affichant alors son attachement à l’OM : « Je suis très focus sur l’OM. Je suis très content ici. J’ai une bonne relation avec mes coéquipiers, les gens du club et Medhi (Benatia). Je suis confiant. Être ici et sentir que tu joues toutes les compétitions. Tu sens que c’est quelque chose d’important. Je suis content ici et je prends du plaisir. La Juventus ? Il n’y a rien eu, pas du tout ».

Malgré cette déclaration, l’intérêt de la Juventus demeure. Le contexte estival, souvent propice aux évolutions rapides, pourrait relancer les discussions.

Un dossier à suivre pour l’OM

Pour l’Olympique de Marseille, un éventuel départ de son capitaine représenterait un tournant important. Pièce maîtresse du milieu de terrain, Højbjerg incarne à la fois l’équilibre sportif et le leadership dans le vestiaire.

Du côté de la Juventus, son arrivée viendrait compléter un entrejeu déjà structuré autour de joueurs comme Manuel Locatelli. D’autres pistes existent, notamment celle menant à Stanislav Lobotka, mais elles apparaissent plus complexes à concrétiser.

À l’approche du mercato estival, ce dossier s’annonce comme l’un des points chauds entre Marseille et Turin. Rien n’est encore acté, mais les prochaines semaines pourraient s’avérer décisives.