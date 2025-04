Mercato : L’OM fonce sur cette belle opportunité à Chelsea !

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Wesley Fofana pour l’été prochain. Le défenseur français envisage un départ de Chelsea avec qui il est en difficulté.

D’après les informations de Foot Mercato, l’Olympique de Marseille s’est intéressé à la situation de Wesley Fofana. Le défenseur français ne serait pas contre un départ de Chelsea puisqu’il est en manque de temps de jeu. Les Marseillais ont besoin de se renforcer dans ce secteur de jeu.

Peu utilisé par son club formateur, Duffus n’a joué que deux minutes avec l’équipe première de Brighton, en Europa League. Malgré des discussions ouvertes pour une éventuelle prolongation, les négociations sont aujourd’hui “au point mort”. Brighton semble donc résigné à perdre son jeune joueur, qui avait été sélectionné avec l’équipe d’Angleterre U19 en 2023.

