Mercato OM : ça se précise pour Medina !

L’OM travaille activement sur le recrutement de Facundo Medina afin de renforcer son secteur défensif aux côtés de son compatriote Léo Balerdi. Une charnière 100 % argentine, alors que la fourchette de prix pour le défenseur lensois a été révélée.

Pablo Longoria et Mehdi Benatia s’activent pour renforcer l’effectif olympien en vue de la saison prochaine. Un chantier qui devrait débuter par l’arrivée d’un défenseur central, tant l’OM a souffert cette année de sa fébrilité défensive. Alors que la rumeur menant à Aymeric Laporte prenait de l’ampleur ces dernières semaines, c’est finalement la piste Facundo Medina, le défenseur du RC Lens, qui semble aujourd’hui la plus crédible. De quoi envisager une charnière 100 % argentine, avec Balerdi en défense centrale et Rulli dans les buts.

OM are concretely working on a deal in the range of €15-20m for Lens CB Facu Medina. 🔵🇦🇷 #TeamOM #OM after @TyCSports pic.twitter.com/YaX3qfnwZN

— Luca Bendoni (@LucaBendoni) June 4, 2025