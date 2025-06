Mercato OM : FIN des spéculations autour de De Zerbi ?

Alors que c’était la rumeur qui faisait grincer des dents les supporters de l’OM ces derniers jours, Roberto De Zerbi aurait de très grandes chances de rester à l’OM la saison prochaine. De nouvelles informations rapportées par Florent Germain, consultant pour RMC, viennent appuyer cette dynamique.

Le mercato de l’OM semble prendre un tournant et s’enflammer récemment alors que plusieurs rumeurs voient le jour. Tandis que dernièrement c’est le capitaine Léo Balerdi qui voyait des spéculations naître sur son avenir à l’OM , la véritable crainte qui agite réellement Marseille depuis plusieurs jours est de voir partir De Zerbi. Après le départ de l’entraîneur Inzaghi, l’Inter avait intégré dans sa short-list le nom du tacticien en poste à l’OM cette année.

Une frayeur pour les supporters alors que le club a connu de nombreux changements de coachs sur ces dernières années et qui a prévu de partir sur un projet de trois ans avec Roberto De Zerbi. Cependant, les dernières révélations de Florent Germain, journaliste sportif et consultant RMC Sport à Marseille, pourraient venir calmer largement les ardeurs. D’après lui, la tendance n’a jamais réellement été à un départ tandis que la confiance règne entre Longoria, Benatia et De Zerbi.

Les dirigeants sereins concernant De Zerbi !

🔵⚪️ L’OM serein pour l’avenir de De Zerbi ➡️ le club olympien affirme travailler sans relâche et avec une étroite collaboration entre Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi pour préparer l’effectif de la saison prochaine Info : @RMCsport #MercatOM #OM pic.twitter.com/5i2oraldpb — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 4, 2025

Les différentes rumeurs récentes autour de l’avenir de l’entraîneur arrivé l’été dernier n’auraient en effet pas eu de réel impact sur les dirigeants. Si l’état-major n’a pas été perturbé par l’agitation récente, c’est entre autres à cause du fait que De Zerbi lui-même ait affirmé se sentir bien à Marseille et n’avoir reçu aucune sollicitation d’un éventuel prétendant. Le club affirme d’ailleurs que les dirigeants, ainsi que le coach, travaille main dans la main à la préparation de l’effectif pour l’an prochain.

Du côté de l’Inter Milan également la piste principale reste toujours Cesc Fabregas qui serait “l’élu” pour reprendre le poste laissé vacant. Et bien que d’autres noms soient mis de côté, au cas ou la piste menant à l’ancien milieu de terrain n’aboutisse pas, De Zerbi ne serait pas vu comme un véritable prétendant potentiel. Tout dépendra donc de comment les Nerazzurri avancent dans leur quête d’un nouvel entraîneur.