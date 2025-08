Mercato OM : Ce club insiste pour Ounahi !

Mis à l’écart du groupe professionnel lors de la préparation estivale de l’Olympique de Marseille, Azzedine Ounahi vit un tournant décisif dans sa carrière. Le milieu international marocain, revenu d’un prêt concluant au Panathinaïkos (37 matchs, 5 buts, 7 passes décisives), ne figure plus dans les plans de Roberto De Zerbi pour la saison 2025/26. Relégué à l’entraînement avec la réserve, il a été clairement informé par le staff marseillais qu’il ne fait plus partie des priorités sportives du club.

Une situation qui n’a pas échappé à plusieurs écuries européennes, notamment en Turquie, où Trabzonspor a intensifié ses démarches. Selon les informations d’Africafoot, le club turc a revu son offre à la hausse afin de convaincre l’OM de céder le joueur. Déjà actif sur ce dossier depuis plusieurs semaines, Trabzonspor fait désormais face à la concurrence de Fenerbahçe, également intéressé par le profil du milieu marocain.

Trabzonspor insiste mais Ounahi veut aller en Liga !

Mais le principal intéressé reste ferme sur sa volonté : rejoindre la Liga. Malgré des offres concrètes venues de Turquie et de Russie – le Spartak Moscou ayant même trouvé un accord à hauteur de 12 millions d’euros avec Marseille – Ounahi a décliné, privilégiant un projet sportif stable et compétitif. Il a notamment refusé un retour en Grèce, malgré une proposition de 9 millions d’euros du Panathinaïkos, jugée insuffisante par le club phocéen.

Selon Africafoot, le club qui suscite l’intérêt d’Ounahi est Girona, dont le style de jeu et les ambitions européennes séduisent l’ancien angevin. Pour l’heure, aucune offre espagnole n’a atteint les exigences financières de l’OM, estimées à plus de 10 millions d’euros. Mais avec le marché des transferts encore ouvert, le joueur garde espoir de concrétiser son départ vers la Liga.

Conscient de l’importance des prochains mois dans la perspective de la CAN 2025 au Maroc et des éliminatoires de la Coupe du Monde, Ounahi privilégie un choix réfléchi. Il poursuit sa préparation individuelle loin du groupe, dans l’attente d’un projet en adéquation avec ses qualités techniques et ses ambitions internationales.