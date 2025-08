Mercato OM : Encore 4 recrues ?

L’Olympique de Marseille n’a pas chômé sur ce mercato estival. Après avoir officialisé les arrivées définitives de Pierre-Emile Højbjerg, Emile Rowe et Neal Maupay, le club phocéen a surtout accueilli Gomes, Egan-Riley, Medina, Aubameyang et Paixão. Une première vague prometteuse qui ne marque pas la fin des ambitions marseillaises.

Selon les informations de La Provence, l’OM souhaite encore renforcer son effectif avec quatre nouvelles recrues ciblées à des postes bien précis.

Un défenseur central recherché, Ordóñez en pole ?

En défense, l’OM cherche à enrôler un défenseur central supplémentaire pour renforcer l’axe, notamment en cas de départ ou pour assurer une profondeur de banc suffisante dans un système à trois. La piste menant à Jackson Porozo Ordóñez (Boavista) est évoquée. Le robuste international équatorien de 23 ans plaît pour sa polyvalence et son impact physique. Son profil correspond aux attentes de Roberto De Zerbi, qui souhaite un effectif capable de s’adapter à plusieurs schémas tactiques.

Renfort au poste de latéral gauche

Malgré l’arrivée récente de Medina, l’OM garde un œil sur le marché des latéraux gauches. Le club veut un joueur capable d’apporter de la concurrence, notamment si De Zerbi décide d’alterner entre une défense à quatre ou à cinq. Aucune piste n’a encore filtré à ce poste, mais la cellule de recrutement serait active, en quête d’un profil endurant et offensif. Ulisses Garcia ne semble pas suffisamment solide pour être le seul plan B à ce poste…

Timothy Weah ciblé pour le couloir droit

Sur le flanc droit, l’OM pourrait enfin clôturer un des feuilletons de l’été. Le club s’intéresse de près à Timothy Weah, actuellement à la Juventus. L’international américain a l’avantage de pouvoir évoluer à la fois comme latéral droit ou ailier droit, un atout non négligeable dans les plans de De Zerbi. Sa vitesse et sa capacité à se projeter pourraient dynamiser le couloir droit marseillais. Le joueur pourrait faire des effort afin que les deux clubs trouvent un accord financier…

🚨#mercatOM 🔵⚪️ ✅l’OM et la Juve proche d’un accord pour Timothy Weah comme révélé hier. Négociations en cours niveau salarial ✈️ en attendant qu’un accord total soit trouvé, le joueur patiente et file en stage de pré saison en Allemagne avec la Juve… https://t.co/nHomr38jPn pic.twitter.com/1jS7Au2uWB — Sébastien Denis (@sebnonda) August 2, 2025

Un milieu axial pour compléter le chantier

Malgré la signature d’Angel Gomes, l’OM ne compte pas s’arrêter là au milieu de terrain. Le club vise encore un milieu axial au profil différent : plus créatif ou plus mobile selon les besoins. Cela coïncide aussi avec le départ de Rongier à Rennes et les difficultés dans le dossier Bennacer. Le nom de la cible reste pour l’instant inconnu, mais l’OM souhaite un joueur capable de s’intégrer rapidement et de compléter les caractéristiques déjà présentes dans l’entrejeu.