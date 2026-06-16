Mercato OM : Ce club italien rêve de faire venir Pierre-Emile Højbjerg !

Cadre incontournable de l’entrejeu de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emile Højbjerg suscite l’intérêt de plusieurs clubs italiens à l’approche du mercato estival. Selon les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, l’Atalanta suit de près la situation du milieu danois, tandis que l’Inter Milan continue de surveiller son évolution.

L’Atalanta apprécie le profil du milieu marseillais

Le club de Bergame prépare activement son effectif pour la saison à venir et aurait identifié Højbjerg comme une option de premier plan pour renforcer son milieu de terrain. Toujours selon Gianluca Di Marzio, le joueur de l’OM correspond au profil recherché par la formation italienne.

L’Atalanta entame un nouveau cycle avec l’arrivée de Maurizio Sarri sur son banc. Dans ce contexte, plusieurs pistes sont étudiées afin d’apporter davantage d’expérience et d’équilibre à l’effectif. Le nom de Pierre-Emile Højbjerg figure parmi les joueurs observés.

Pour autant, aucun élément ne laisse penser à ce stade que l’international danois envisage un départ de Marseille durant ce mercato. L’intérêt de l’Atalanta demeure donc pour l’instant au stade de la réflexion.

Un joueur apprécié de longue date en Serie A

Le dossier Højbjerg ne laisse pas indifférents plusieurs dirigeants italiens. Gianluca Di Marzio indique notamment que Cristiano Giuntoli apprécie le profil du milieu de terrain depuis plusieurs années. Ce dernier avait déjà tenté de l’attirer lorsqu’il occupait des fonctions à la Juventus.

Cette cote importante en Italie s’explique par les qualités reconnues du joueur : expérience du haut niveau, volume de jeu, leadership et capacité à stabiliser l’entrejeu.

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Un élément clé du projet marseillais

Arrivé à l’OM lors du mercato estival 2024, Pierre-Emile Højbjerg est engagé avec le club phocéen jusqu’en juin 2028. Le milieu danois s’est rapidement imposé comme l’un des hommes forts de l’effectif, même s’il a déçu en seconde partie de saison…

Lors de la saison écoulée, il a disputé 43 rencontres toutes compétitions confondues, pour un bilan de cinq buts et cinq passes décisives. Des statistiques qui illustrent son influence dans le jeu marseillais et expliquent pourquoi plusieurs clubs européens restent attentifs à sa situation.

À l’heure actuelle, aucune démarche concrète n’a été évoquée, mais l’intérêt persistant venu d’Italie confirme que Pierre-Emile Højbjerg fait partie des joueurs les plus cotés de l’effectif olympien à l’approche de l’ouverture du mercato.