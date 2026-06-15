OM : ça se confirme pour Genesio et son staff…

Bruno Genesio devrait à Habib Beye, encore en poste. Alors que son arrivée se fait attendre, une première bonne nouvelle vient de lui être communiquée. L’entraîneur des gardiens Nicolas Dehon a accepté de l’accompagner sur le banc de l’OM.

La Coupe du Monde a débuté, le calendrier de la prochaine saison de Ligue 1 a été dévoilé et le mercato est officiellement ouvert mais l’OM n’a toujours pas d’entraîneur. Habib Beye est toujours sur le banc de l’Olympique de Marseille en attendant l’arrivée prochaine de Bruno Genesio.

Genesio, une officialisation qui se fait attendre…

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Mais en cette période incertaine, le technicien sénégalais prépare comme si de rien n’était la saison prochaine. Selon La Provence, l’OM aurait fait un autre choix. Annoncé depuis plusieurs jours, le club olympien a jeté son dévolu sur Bruno Genesio. Libre de tout contrat depuis sa fin d’aventure à Lille, l’expérimenté entraîneur français passé par Lille, Rennes et Lyon devrait être le successeur de Beye.

La Provence indique que Genesio aurait succombé aux avances marseillaises malgré un contexte pesant et des moyens limités. L’OM est sous la menace d’un encadrement de la masse salariale par la DNCG mais surtout d’une exclusion de la Ligue Europa par l’UEFA. Des menaces qui font traîner en longueur l’officialisation de l’arrivée du coach français sur le banc de l’OM. Elle est espérée en début de semaine par La Provence.

Les contours de son staff se précisent

En attente du verdict de l’instance européenne, Genesio se serait déjà mis d’accord sur un contrat de deux ans plus une en option selon La Provence et Foot Mercato. Le contingent d’adjoints commence à prendre forme et plusieurs noms sont annoncés.

Jérémie Bréchet et Dimitri Farbos, déjà présents à ses côtés à Lille devraient le suivre. Pour le reste, Genesio est en attente même si un renfort de poids devrait le rejoindre. Selon les informations de La Provence, Nicolas Dehon aurait l’intention de poursuivre l’aventure au sein du staff de Bruno Genesio.

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Nicolas Dehon de retour quatorze ans après

L’entraîneur des gardiens retrouverait un environnement qu’il connaît bien. Il a notamment officié au sein du staff de Didier Deschamps à l’Olympique de Marseille (2010-12) où il a oeuvré auprès d’un de ses disciples, Steve Mandanda.

Sollicité pour prolonger du côté de Lille, Dehon aurait finalement préféré le challenge phocéen selon le journal marseillais. Alors que le projet lillois était jugé “intéressant” par Dehon, le LOSC a déjà trouvé son remplaçant en officialisant l’arrivée de Rémy Vercoutre.

La Provence indique que le retour de Nicolas Dehon était pressenti depuis plusieurs jours car l’OM ne disposait plus d’un véritable entraîneur depuis que Alexandre Salvat a été mis à la disposition du centre de formation. Une bonne nouvelle pour le futur staff de l’OM qui n’attend plus que la nomination officielle de Bruno Genesio.

Clarence Maillefaud