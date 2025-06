Mercato OM : Ce club a tenté d’associer Harit… et CR7, pour la coupe du monde des clubs !

Alors que la coupe du monde des clubs devrait débuter le 14 juin pour cette première édition avec 32 équipes, le club marocain de Wydad a tenté une surprenante association en vue de la compétition. En effet, le président aurait aimé faire signer Amine Harit et Cristiano Ronaldo, sans succès.

La coupe du monde des clubs sera l’événement football de cet été ! Avec sa nouvelle édition qui comporte désormais 32 équipes, la compétition se déroulera du 14 juin au 13 juillet et opposera plusieurs grosses écuries européennes à d’autres clubs du monde. Concerné par ça, le club de Wydad, au Maroc, a souhaité voir les choses en grand et avait voulu frapper un grand coup. Le président du club, Hicham Ait-Menna, était l’invité de l’After Afrique et a détaillé le plan qu’il avait en tête.

En effet, le président a confirmé avoir tenté de réaliser deux gros coups sur le marché des transferts en vue de la compétition. Il a notamment avoué avoir tenté de faire venir Cristiano Ronaldo, après que des rumeurs aient émergé. « Je ne sais pas comment la rumeur a circulé. Mais c’est vrai que j’avais contacté l’un de ses amis agents, il y a trois mois et demi ou quatre mois, en lui disant: ‘Est-ce qu’il ne voudrait pas jouer la Coupe du monde des clubs ?’ Il m’a répondu: ‘Écoute, je ne pense pas. »

Harit également approché !

Mais alors que la piste Ronaldo s’est rapidement refermée, c’était un autre joueur, Marocain qui plus est, qui a été tenté par le Wydad. Bien connu des supporters de l’OM, il s’agit d’Amine Harit, qui a peu joué cette saison avec l’OM. « J’ai tenté de faire signer Harit à travers un agent que l’on a en commun. Il m’a dit qu’il voulait se reposer et qu’il n’était pas vraiment dans le mood pour disputer la compétition. »

Une association étonnante aurait donc pu voir le jour, qui restera malheureusement au stade de supposition. Amin Harit ne semble pour autant pas rentrer dans les plans de De Zerbi pour l’OM l’année prochaine, lui qui aura connu une saison très compliquée. Peu utilisé en raison de ses nombreux pépins physiques, le joueur pourrait donc quitter le club cet été en cas d’offres attrayantes.