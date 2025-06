OM : Quand Rowe joue les intermédiaires dans ce gros dossier mercato !

L’OM vise gros dans ce début de mercato et serait sur le point de finaliser l’arrivée gratuite de CJ Egan-Riley, après celle d’Angel Gomes. Un recrutement qui aurait grandement été aidé par Rowe, ayant fait du lobbying en faveur de l’OM auprès de son compatriote.

L’OM est passé en mode anglais depuis l’été dernier avec le recrutement de trois joueurs britanniques dans son effectif. Après Greenwood, Jonathan Rowe et Angel Gomes, le club s’apprête à accueillir sa quatrième recrue britannique sur la Canebière en la personne de CJ Egan-Riley. Jeune défenseur centrale de 22 ans, Egan-Riley sort d’une excellente saison auprès de son club Burnley, qui a été promu en Premier League.

Et avec cette nouvelle arrivée qui se profile, l’OM souhaite marquer de nouveau un grand coup en recrutant un joueur à fort potentiel, sans dépenser le moindre euro en dehors du salaire. Et si cette arrivée constitue une excellente opportunité financière, en plus de sportive, c’est en partie grâce à un joueur de l’effectif. En effet, d’après des informations de l’Équipe, Jonathan Rowe aurait milité en faveur de l’OM auprès de son compatriote anglais.

Future carrière dans le lobbying pour Rowe ?

Même si le discours de De Zerbi et le projet présenté par Longoria et Benatia ont dû être les principaux facteurs de la signature à venir du jeune défenseur, les louanges de Rowe auprès d’Egan-Riley auraient en effet aidé les olympiens. Tous les deux convoqués pour l’Euro Espoirs qui a débuté le 11 juin, l’ailier anglais aurait profité du stage de préparation pour louer les qualités du club auprès du défenseur.

Une aide précieuse dans ce dossier chaud alors que plusieurs autres clubs étaient sur le coup pour le jeune joueur libre de tout contrat. En effet, l’OM aurait su dépasser Strasbourg dans la dernière ligne droite, alors que le club français était en pôle position pour faire venir l’Anglais. La possibilité de jouer la Ligue des Champions ainsi que le fait d’évoluer sous les ordres de De Zerbi auront suffit à le convaincre de venir.