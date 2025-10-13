Mercato OM : Ce jeune joueur oublié envoie un message fort !

L’Olympique de Marseille vit une situation délicate concernant l’avenir de son jeune ailier François-Régis Mughe. Depuis le début de la saison, ce dernier ne rentre pas dans les plans de Roberto De Zerbi, ce qui a contribué à une certaine frustration publique. Récemment, Mughe a publié sur son compte Instagram le message suivant :

« On ne lâche pas jusqu’à ce que ça marche. C’est souvent la dernière clé du groupe qui ouvre la porte… »

Ce message a été interprété comme une prise de parole symbolique, un encouragement à persévérer dans un contexte où ses chances de jouer en équipe première sont réduites. Il souligne d’abord sa détermination personnelle — « on ne lâche pas » — mais aussi l’idée d’un effort collectif, d’un rôle peut-être sous-estimé mais que le groupe pourrait valoriser.

Ses performances et son statut à l’OM

Mughe est âgé de 21 ans, mesure environ 1,73 m, et joue principalement comme ailier droit. Il est sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2028. Sa valeur marchande est estimée aux alentours de 400 000 €.

En 2025-2026, il comptabilise 1 apparition avec l’équipe réserve, pour 20 minutes de temps de jeu dans le Championnat National 3.

Sur toute sa carrière à l’OM (équipes première + réserve), ses apparitions restent limitées : quelques entrées en jeu, sans but marqué en équipe première.

Il n’a pas marqué sur plus de 1440 minutes toutes compétitions confondues. Ce manque d’impact offensif malgré ses opportunités limitées pèse sur sa visibilité.

Mughe pas dans les plans de De Zerbi

Depuis qu’il n’entre plus dans les plans de l’équipe première avec De Zerbi, plusieurs médias évoquent un possible départ anticipé du joueur. Certains évoquent même une résiliation de contrat envisagée par l’OM. En effet, il est rapporté que le club pourrait considérer que son salaire – élevé au regard de son statut de non-titulaire — est difficilement justifiable pour un joueur peu utilisé.