Mercato OM : Ce jeune talent snobe Chelsea pour s’inscrire dans la durée à Marseille

Courtisé par Chelsea, le jeune talent de l’OM Saïd Remadnia aurait fait le choix de la stabilité. Selon RMC Sport, l’ailier de 17 ans a décidé de prolonger avec son club formateur malgré l’intérêt des Blues. Un signal fort pour l’avenir du centre de formation marseillais.

Un espoir de l’OM très convoité

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À seulement 17 ans, Saïd Remadnia s’impose comme l’un des profils les plus prometteurs du centre de formation de Olympique de Marseille. Arrivé en 2019, l’ailier gauche tunisien franchit progressivement les étapes vers le haut niveau.

Cette saison, le jeune joueur s’est illustré avec les équipes de jeunes du club phocéen. Il totalise 14 matchs de championnat avec les U19, 7 rencontres de Youth League ainsi que 2 apparitions en Coupe Gambardella avec les U18, pour un total de 6 buts inscrits. Des statistiques solides qui confirment son potentiel offensif et sa régularité.

Ses performances n’ont pas échappé aux recruteurs européens. Parmi les clubs intéressés figurait notamment Chelsea FC, réputé pour attirer et développer de jeunes talents.

Une décision forte pour son avenir

Malgré cet intérêt, Saïd Remadnia aurait fait le choix de poursuivre son développement à l’OM. D’après les informations de RMC Sport, le joueur a signé un contrat stagiaire avec son club formateur, repoussant ainsi les avances des Blues.

Ce choix traduit une volonté claire : privilégier la continuité et un projet sportif maîtrisé plutôt qu’un départ prématuré à l’étranger. Le natif de Marseille reste donc fidèle à son environnement, avec l’objectif de se rapprocher progressivement de l’équipe première.

Toujours selon la même source, son contrat pourrait évoluer vers un statut professionnel en fonction de son intégration et de son temps de jeu avec les pros. Une perspective qui dépendra de sa progression dans les mois à venir.

Pour l’Olympique de Marseille, conserver un talent comme Remadnia constitue un signal positif, dans un contexte où la formation est un enjeu stratégique majeur pour le club.