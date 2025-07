Mercato OM : Ce qui bloque encore l’arrivée de Timothy Weah…

L’Olympique de Marseille continue d’animer le mercato estival. Selon les informations concordantes de L’Équipe et de la Gazzetta dello Sport, Timothy Weah est plus que jamais proche de rejoindre le club phocéen. Le piston droit de la Juventus Turin, âgé de 25 ans, souhaite évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi, mais plusieurs détails restent encore à régler.

D’après L’Équipe, le joueur américain a fait part de son envie de rejoindre l’OM, où le projet sportif le séduit. Toutefois, des dissensions subsistent entre les trois parties – le joueur, la Juventus et l’OM – principalement autour de la question salariale. Le salaire perçu actuellement par Weah en Serie A est jugé trop élevé pour les finances marseillaises. Malgré cela, les négociations avancent et un prêt payant avec option d’achat comprise entre 12 et 15 millions d’euros pourrait rapidement être trouvé si un accord salarial est scellé.

L’OM veut faire baisser le salaire de Weah !

De son côté, la Gazzetta dello Sport confirme ce rapprochement et va même plus loin, affirmant que les dernières heures ont encore rapproché Timothy Weah de Marseille. Il serait, selon le quotidien italien, le prochain joueur à quitter la Juventus après le départ récent de Joseph Nonge Boende Mbangula au Werder Brême.

Le prochain joueur à quitter la Juve selon la Gazzeta

Gazzetta : Les dernières heures ont encore plus rapproché Timothy #Weah de l’#OM. Il devrait être le prochain joueur à quitter la Juve après Mbangula au Werder (10M+bonus) 🗞️ pic.twitter.com/wjQ0ynmDiB — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) July 21, 2025



La direction marseillaise, qui souhaite rester hyperactive sur le marché, voit en Timothy Weah un profil polyvalent capable d’évoluer à plusieurs postes sur le flanc droit, un atout non négligeable pour la rotation voulue par De Zerbi. Le joueur, sous contrat avec la Vieille Dame jusqu’en 2028, n’a disputé que 20 matchs de Serie A la saison dernière, souvent en tant que remplaçant.

Le dossier pourrait se décanter rapidement. En attendant, l’OM continue d’explorer d’autres pistes pour renforcer son effectif dans les semaines à venir.