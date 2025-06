Mercato OM : Ce qui bloque pour Medina… le point sur les pistes défensives !

Alors que l’OM a déjà activé plusieurs pistes pour pouvoir se renforcer au poste de défenseur centrale, l’Équipe fait le point sur les dossiers chauds du côté marseillais. Avec plusieurs noms comme Medina, Aguerd, Laporte ou encore Badiashile, les dirigeants marseillais espèrent encore réaliser des gros coups.

L’OM a décidé de passer en mode offensif durant ce début de mercato afin de se renforcer au maximum. Désireux de se rendre encore plus compétitif en vue de la Ligue des Champions la saison prochaine, le club mise en priorité sur son secteur défensif afin de passer un nouveau cap. Trop fragile cette saison dans cette zone-là, le club entend bien résoudre ce problème et recruter au minimum deux gros noms afin d’épauler Balerdi et Murillo qui devrait également rester.



Et d’après des informations du journal L’Équipe, Marseille travaille toujours afin de remplir cet objectif. Le média sportif français fait le point sur l’avancée des différentes pistes menant à des noms déjà sorti dans la presse. En pôle position, on retrouve donc Medina qui est grandement suivi par l’OM, alors que les deux partis sont en contact depuis janvier. Le Lensois voudrait absolument rejoindre le club, alors que Lens lui aurait donné un bon de sortie durant ce mercato.

Lens veut 25M€ pour Medina, trop cher…

Cependant, bien que les deux partis soient extrêmement intéressés pour travailler ensemble, la somme de 25 millions d’euros demandée par Lens serait jugée “excessive” par les olympiens. Des discussions auront donc lieu afin de faire baisser le prix. Et outre Medina, l’OM reste toujours attentif à la situation de Aguerd et Laporte, bien que ces deux dossiers soient complexes et onéreux. La piste menant à Badiashile, défenseur de Chelsea, est aussi étudiée.

En ce qui concerne les latéraux, l’OM est attentif aux opportunités pouvant se dégager, à l’image de Semedo qui arrive en fin de contrat. Les dirigeants ont également réaffirmé leur envie de continuer avec Balerdi et ne voudraient absolument pas se séparer de leur capitaine, qui est une pièce centrale du projet pour l’année prochaine. En revanche, si une offre intéressante arrive pour Quentin Merlin, le club pourrait le laisser partir, alors qu’il suscite de l’intérêt avec l’Euro Espoirs.