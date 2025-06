Mercato OM : Les dernières infos de Fabrizio Romano sur la première recrue annoncée !

L’Olympique de Marseille est sur le point d’enregistrer sa première recrue estivale. Selon les informations du journaliste spécialisé Fabrizio Romano, le club phocéen serait tout proche de conclure l’arrivée d’Angel Gomes, en fin de contrat avec le LOSC.

Le milieu de terrain anglais, âgé de 23 ans, pourrait s’engager libre avec l’OM dans les prochains jours. Formé à Manchester United, Angel Gomes a rejoint Lille en 2020, où il a su s’imposer comme un élément polyvalent au milieu de terrain, disputant plus de 100 matchs avec le club nordiste.

Libre de tout contrat depuis le 30 juin, l’international anglais a été ciblé par plusieurs clubs européens, mais l’OM semble avoir pris une longueur d’avance dans ce dossier. Fabrizio Romano, toujours bien informé sur les mouvements de joueurs, a affirmé : « L’Olympique de Marseille continue d’avancer dans les démarches formelles pour le transfert gratuit d’Angel Gomes. On s’attend à ce que l’accord soit conclu et scellé prochainement. »

🔵⚪️ Olympique Marseille keep advancing on formal steps for Angel Gomes free transfer.

The expectation is for the deal to get done and sealed soon. pic.twitter.com/sPEF72VXNU

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2025