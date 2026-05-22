Mercato OM : Ces 3 cadres sur le départ… deux autres gros salaires vers une résiliation ?

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille s’annonce particulièrement animé. Selon les informations de RMC Sport, plusieurs cadres de l’effectif pourraient quitter le club afin de lancer une nouvelle phase de reconstruction et d’alléger une masse salariale devenue très importante.

Après une saison éprouvante sur le plan sportif et humain, l’OM prépare un été de changements majeurs. La tendance évoquée en interne selon laquelle « tout l’effectif olympien est potentiellement sur le marché » se confirme à l’approche du mercato. Plusieurs joueurs importants pourraient ainsi faire leurs valises dans les prochaines semaines.

Balerdi, Højbjerg et Rulli sur le départ

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Parmi les dossiers les plus sensibles figurent ceux de Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Højbjerg. Respectivement vice-capitaine et capitaine cette saison, les deux joueurs auraient été marqués par l’exercice 2024-2025. Toujours selon RMC Sport, le club et les joueurs partageraient désormais l’idée qu’un départ pourrait représenter la meilleure solution pour toutes les parties.

La situation de Geronimo Rulli est également suivie de près. Le gardien argentin serait lui aussi très affecté par la saison mouvementée vécue par l’Olympique de Marseille. Un transfert apparaît probable, même si aucune décision définitive ne serait encore prise à ce stade.

Ces possibles départs auraient un impact sportif important pour l’équipe marseillaise, mais aussi financier dans un contexte économique surveillé de près par la direction olympienne. Les deux premiers pourraient filer en Italie alors que le portier aurait la possibilité de partir en Argentine…

La masse salariale au cœur du mercato de l’OM

L’un des principaux objectifs du club cet été concerne la réduction de la masse salariale. Celle-ci aurait atteint environ 153 millions d’euros sur la saison 2024-2025 et devrait rester à un niveau similaire pour l’exercice 2025-2026.

Dans cette optique, les situations de Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia sont considérées comme prioritaires. Les deux joueurs arrivent en fin de contrat dans un an et leurs salaires pèseraient lourd dans les comptes du club.

Concernant Aubameyang, un départ pourrait être facilité si un accord est trouvé pour lui permettre de signer librement dans un autre club avec un contrat avantageux. Le dossier de Kondogbia apparaît plus délicat en raison de ses blessures répétées ces derniers mois.

Le mercato de l’OM s’annonce donc décisif pour remodeler l’effectif et rééquilibrer la situation financière du club avant la reprise de la prochaine saison de Ligue 1.