Mercato OM : Ces 4 défenseurs gauchers pistés par l’OM

Les chantiers dans l’effectif marseillais risquent d’être colossaux cet été ! Avec de nombreux postes à pourvoir et des secteurs-clés ciblés, l’OM devrait recruter de nombreux joueurs notamment défense où plusieurs noms seraient étudiés.

Le mercato de l’OM devrait débuter très bientôt ! Avec la qualification en Ligue des Champions les dirigeants peuvent désormais se focaliser sur les points faibles de l’effectif olympien. Et si plusieurs postes devraient être renforcés, c’est surtout en défense que le plus gros chantier aura lieu. En effet, quatre noms seraient ciblés par Longoria et Benatia afin de renforcer le côté gauche défensif après les recrutements décevants de Felipe Luiz et Lilian Brassier.

Et en interne on évoquerait déjà plusieurs pistes comme celle menant à Bensebaini, Laporte, Kiwior et Boscagli. De nombreux noms de renoms qui pourraient grandement améliorer la défense de l’OM, alors qu’on imagine mal Kondogbia enchaîner les matchs à ce poste la saison prochaine. Le défenseur français du PSV ne serait d’ailleurs pas insensible à l’intérêt porté par l’OM, bien que rien ne soit en date pour un retour en France.

Une autre piste se refroidit ?

En ce qui concerne le défenseur algérien de Dortmund, il ne serait pas du tout insensible à un transfert à l’OM. L’opération devait d’ailleurs déjà avoir lieu en 2024, mais cela n’avait jamais abouti. Le nom de Medina est également cité du côté de la cité phocéenne mais pour l’instant rien de concret. L’opération serait d’ailleurs compliquée en raison du prix demandé par le club de Lens, qui souhaiterait en tirera au minimum 25 millions d’euros. Une somme importante pour l’OM qui ne souhaiterait pas casser sa tirelire pour un joueur.

La venue de l’international Argentin poserait également problème en raison de son salaire. Le joueur et son agent demanderaient une somme importante afin de signer à l’OM. L’opération bloquerait donc pour le moment, même si le statut et la grinta du joueur sur le terrain serait très apprécié par les dirigeants. Son entente avec Balerdi pourrait cependant faciliter la tâche, les deux joueurs étant régulièrement en contact.