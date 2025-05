OM : Les Olympiennes l’ont fait !

Après une saison réussie avec la qualification en Ligue des Champions pour l’équipe masculine de l’OM, c’est au tour de la section féminine de briller ! Après sa victoire face à Saint-Malo (1-3), les olympiennes vont retrouver la D1 féminine, après cinq ans d’absence.

Elles l’ont fait ! Les olympiennes vont monter en D1 Arkema après cinq ans à se batailler en deuxième division. Un exploit possible grâce à la victoire à Saint-Malo lors d’un match qui n’aura pas été de tout repos. Cela met fin à cinq années d’échecs et va permettre aux deux sections, masculines et féminines, d’évoluer en première division la saison prochaine.

Mais si la victoire a été au rendez-vous lors de cet avant-dernier match de D2, les olympiennes auront souffert. En témoigne l’ouverture du score des Bretonnes à la 21ème minute de jeu, grâce à Kone. Aurore Paprzycki, la joueuse marseillaise, aura finalement permis d’égaliser avant la mi-temps, à la 34ème minute. Au retour des vestiaires, c’est Khezami qui donnera finalement l’avantage à l’OM à la 54ème minute, avant que Darlina Joseph vienne achever les bretonnes au bout du temps additionnel, à la 90+4ème minute.

Un titre à aller chercher !

Le coach marseillais, Frédéric Gonçalves, n’a pas manqué de réagir à la fin du match à cette montée. « Nous étions la seule équipe en début de saison à déclarer que notre ambition était de monter, l’objectif est atteint ». Une belle réussite possible notamment grâce aux huit victoires consécutives sur la phase retour du championnat.

Un objectif atteint largement donc, même si la saison n’est pas encore finie pour les olympiennes ! En effet, avec un match restant à jouer, le nouvel objectif maintenant est d’aller chercher le titre de D2 ! Un titre possible si la section féminine de l’OM s’impose lors de son dernier match, à domicile, face à Toulouse !