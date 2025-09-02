Mercato OM : Ces 5 joueurs qui ne sont pas partis

Le mercato de l’OM a été particulièrement agité avec pas moins de 12 arrivées et 19 départs. Pourtant, malgré ce grand ménage, certains dossiers n’ont pas été totalement réglés et laissent planer quelques incertitudes au sein de l’effectif.

Des joueurs poussés vers la sortie mais toujours présents

Trois joueurs étaient annoncés en instance de départ, mais aucun n’a trouvé de porte de sortie malgré plusieurs touches. Pol Lirola, prêté à plusieurs reprises ces dernières saisons, reste à Marseille alors qu’il ne figure pas dans les plans du coach italien. Même constat pour le gardien Ruben Blanco, ancienne doublure de Pau Lopez, devenu le 4e gardien dans la hiérarchie. Enfin, l’attaquant Neal Maupay, prêté la saison passée et moyennement convaincant, n’a pas quitté le club malgré un intérêt de quelques équipes italiennes et anglaises.

Ces situations interrogent car elles mobilisent des places dans l’effectif et pourraient compliquer la gestion du vestiaire sur la durée.

Garcia, Harit : des statuts à clarifier

Parmi les joueurs restés, certains pourraient voir leur rôle évoluer en fonction des choix tactiques. Ulisses Garcia risque d’entrer en concurrence avec Medina et Emerson Palmieri pour une place dans le couloir gauche. La hiérarchie n’est pas encore clairement établie et dépendra du système que privilégiera De Zerbi.

Mercato OM : Les dessous du recrutement express de Benjamin Pavard ! – https://t.co/9obyejimj0 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 2, 2025

A lire aussi : Mercato OM : Qui est Matt O’Riley ? L’avis d’un spécialiste de Brighton !

Autre interrogation : Amine Harit. Le Marocain, apprécié pour sa créativité, pourrait se retrouver en duel direct avec Matt O’Riley, recrue tardive du milieu de terrain. Le technicien italien devra donc trancher entre l’expérience du premier et le profil plus complet du second.

Avec un effectif élargi et compétitif, l’Olympique de Marseille dispose désormais de nombreuses options. Mais la saison confirmera si la gestion des « indésirables » et la répartition des rôles n’entraveront pas la dynamique créée par ce mercato XXL.