Mercato OM : ces 5 recrues ont été initiées par Benatia !

En attendant son audition devant la DNCG, l’OM continue de travailler sur son secteur post-formation. Plusieurs jeunes joueurs avaient déjà été ciblés et validés en interne avant d’être confirmés récemment par la nouvelle direction sportive.

Alors que le mercato estival bat son plein, l’Olympique de Marseille poursuit également son travail de fond sur la post-formation. Si les regards se tournent principalement vers les dossiers de l’équipe première, le club phocéen avance aussi sur plusieurs profils destinés à renforcer ses équipes de jeunes et à préparer l’avenir.

Plusieurs recrues déjà validées en interne

Selon les informations de La Provence, le recrutement de Sacha Lung, Jephthe Malanda, Adam El Boughlamy, Osmane N’Diaye et Milan Sandro Cheval avait été validé en amont par Medhi Benatia, alors en charge de la politique sportive marseillaise.

Depuis la réorganisation de la direction sportive, ces différents dossiers ont été confirmés par son successeur, Grégory Lorenzi, permettant au club marseillais de poursuivre sa stratégie de recrutement sur le marché des jeunes joueurs.

Cette politique de post-formation s’inscrit dans une volonté de renforcer les différentes catégories du club et d’anticiper les besoins futurs. Elle se poursuit alors que l’OM reste dans l’attente de son passage devant la DNCG, une étape importante de l’intersaison pour les clubs français.

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Une stratégie tournée vers l’avenir

Le recrutement de jeunes talents constitue un axe de travail régulier pour l’Olympique de Marseille, qui cherche à étoffer son vivier et à accompagner la progression de profils à fort potentiel. Les dossiers concernant Sacha Lung, Jephthe Malanda, Adam El Boughlamy, Osmane N’Diaye et Milan Sandro Cheval illustrent cette orientation.

En parallèle des mouvements attendus pour l’effectif professionnel qui devrait être dirigé par Bruno Genesio, l’OM continue donc d’avancer sur sa politique de développement et de post-formation. D’après les informations rapportées par La Provence, ces recrutements avaient été initiés sous l’impulsion de Medhi Benatia avant d’être récemment validés par Grégory Lorenzi, assurant ainsi une continuité dans la stratégie sportive du club.