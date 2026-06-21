Mercato OM : Ce qui pourrait débloquer le transfert de Greenwood à l’AS Roma

Le transfert de Mason Greenwood est devenu l’un des dossiers les plus importants de l’été pour l’Olympique de Marseille. Alors que le club phocéen doit impérativement générer des revenus afin d’améliorer sa situation financière, le départ de l’attaquant anglais est considéré comme une priorité. Mais jusqu’à présent, les négociations avec l’AS Roma patinent.

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Pourtant, un club allemand pourrait indirectement permettre à l’opération de se débloquer.

La Roma toujours limitée financièrement

Depuis plusieurs semaines, la Louve multiplie les discussions autour de Mason Greenwood. Le profil de l’attaquant marseillais plaît aux dirigeants romains, mais un obstacle majeur freine les négociations : les finances du club italien.

Selon la presse italienne, l’offre transmise jusqu’ici reste loin des exigences de l’OM, qui réclamerait au minimum 50 millions d’euros, auxquels pourraient s’ajouter 5 millions d’euros de bonus.

Pour espérer revenir à la charge, la Roma doit d’abord trouver de nouvelles ressources financières.

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Dortmund prêt à relancer le dossier

C’est là qu’intervient le Borussia Dortmund. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, le club allemand s’intéresse de très près à Matías Soulé.

L’ailier argentin de la Roma serait même devenu une cible prioritaire du finaliste de la Ligue des champions. Une offre avoisinant les 30 millions d’euros pourrait prochainement être formulée.

Dortmund souhaiterait ainsi prendre de vitesse plusieurs concurrents, dont Aston Villa, West Ham et le Bayer Leverkusen.

Greenwood plus proche de la Roma ?

Si cette vente venait à se concrétiser, elle pourrait changer complètement la donne pour l’OM. Les liquidités récupérées grâce au transfert de Soulé offriraient à la Roma une marge de manœuvre bien plus importante pour revenir à la charge sur Greenwood.

À Marseille, cette hypothèse est forcément suivie avec attention. Alors que le club cherche activement à conclure une grosse vente avant la fin du mercato, le Borussia Dortmund pourrait finalement devenir un acteur clé d’un dossier auquel il n’est pourtant pas directement associé.

Une opération en cascade qui pourrait faire les affaires de tout le monde… et surtout de l’OM.