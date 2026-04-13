Mercato OM : ces 9 joueurs qui devraient rester !

L’été s’annonce une nouvelle fois bouillant du côté de l’Olympique de Marseille. Entre restructuration interne et profond remaniement de l’effectif, le club phocéen s’apprête à vivre un mercato charnière. Après la nomination de Frank McCourt à la tête d’un nouveau cycle et l’arrivée récente de Stéphane Richard à la présidence, l’OM va devoir poser les bases d’un projet durable. Et cela passera par des choix forts sur le marché des transferts.

Si plusieurs cadres sont annoncés sur le départ, un noyau dur semble déjà se dessiner pour la saison 2026-2027. Selon les dernières informations, neuf joueurs pourraient incarner la continuité à Marseille.

Un socle offensif et technique déjà identifié

Dans le secteur offensif, Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang devraient rester des piliers de l’attaque marseillaise. Malgré les incertitudes autour de certains cadres, leur profil et leur efficacité en font des éléments difficiles à remplacer.

À leurs côtés, Igor Paixão et Timothy Weah apportent vitesse et percussion sur les ailes. Deux joueurs qui correspondent au style de jeu souhaité et qui pourraient prendre encore plus d’importance dans le futur dispositif.

Un milieu en reconstruction mais prometteur

Au milieu de terrain, Hamed Traoré et Quinten Timber apparaissent comme des pièces centrales du futur OM. Leur capacité à se projeter et à équilibrer le jeu correspond aux exigences modernes du football européen.

Ils pourraient être accompagnés par Geoffrey Kondogbia et Himad Abdelli, également pressentis pour rester, afin d’apporter expérience et stabilité dans l’entrejeu.

Une défense en quête de repères

Sur le plan défensif, plusieurs noms ressortent pour incarner la continuité. Nayef Aguerd, Facundo Medina et Emerson Palmieri devraient former l’ossature défensive du prochain exercice. Trois profils complémentaires, capables d’apporter solidité et relance propre.

Des départs majeurs à prévoir

En parallèle, plusieurs titulaires importants pourraient quitter le club. Mason Greenwood, meilleur buteur ces dernières saisons, représente une potentielle grosse vente, notamment pour répondre aux exigences de la DNCG. Même tendance pour Leonardo Balerdi, en difficulté cette saison, ou encore Geronimo Rulli, dont les performances sont en net recul.

Le cas de Pierre-Emile Højbjerg est également scruté de près. Son salaire élevé et son cycle de deux ans à Marseille pourraient pousser la direction à s’en séparer.

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Un mercato décisif pour l’avenir de l’OM

Avec un effectif en pleine mutation, l’OM joue gros lors de ce mercato estival. L’identification de ces neuf joueurs comme base du projet montre une volonté de stabilité, souvent absente ces dernières années.

Reste désormais à savoir si le futur directeur sportif saura construire autour de ce socle pour permettre à l’Olympique de Marseille de retrouver durablement les sommets du football français et européen.