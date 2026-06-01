Mercato OM : Ces cinq joueurs courtisés (dont 4 recrues 2025/2026)

L’effectif marseillais de la saison prochaine devrait être bien différent par rapport à celui de cette année. Alors que plusieurs joueurs sont presque assurés de quitter le club, d’autres seraient fortement courtisés à l’approche du mercato d’été.

Mason Greenwood sur le départ et c’est tout un club qui tremble. L’international anglais devrait quitter le club selon La Provence, sûrement accompagner d’autres cadres comme Hojbjerg, Balerdi ou Aubameyang. Des ventes qui annoncent une nouvelle page au club mais aussi un vent d’incertitude par rapport à l’effectif de la saison prochaine.

Palmieri courtisé par l’Italie

L’avenir semble donc incertain pour plusieurs joueurs de l’OM notamment à cause de sollicitations et au besoin de vendre du club marseillais. Emerson Palmieri, qui aimerait rester au club, comme il a pu le dire devant les micros marseillais, serait courtisé par un club italien comme Greenwood. Selon La Gazzetta dello Sport, le latéral italo-brésilien serait courtisé par la Juventus où entraîne son ancien coach à la Roma, Luciano Spalletti.

Timber, une potentielle plus-value impossible à refuser

Quinten Timber, arrivé cet hiver pour seulement 4.5 millions d’euros, pourrait représenter une très belle plus-value. Le néerlandais qui disputera la Coupe du Monde cet été avec les Pays-Bas pourrait, selon la Provence, rapporter jusqu’à quatre fois son prix d’achat en cas de départ. Son profil de bagarreur au milieu de terrain malgré une bonne technique plaise beaucoup. Il sera difficile de le retenir en cas de grosse offre. Lui aussi en partance pour les Etats-Unis et la Coupe du Monde, Nayef Aguerd (Maroc) pourrait aussi quitter l’OM, un an après son arrivée à l’été 2025. Selon La Provence, plusieurs clubs, notamment du Golfe, seraient intéressés par le défenseur international marocain (64 sélections).

A LIRE AUSSI : OM : un gros chèque va tomber … sans jouer le moindre match

Gouiri concentré sur la Coupe du Monde

Les départs probables d’Aubameyang et Greenwood devraient laisser un vide sur le front de l’attaque pour Gouiri notamment. Mais l’Algérien pourrait aussi aller voir ailleurs. Valorisé à 28 millions d’euros par Transfermarkt, l’attaquant a encore trois ans de contrat avec l’OM mais possède plusieurs courtisans. Sélectionné dans le groupe de l’Algérie pour le Mondial, Gouiri aurait, selon La Provence, des propositions intéressantes mais l’attaquant préfère pour l’instant se concentrer sur son échéance la plus proche avec les Fennecs.

Une situation proche de celle du milieu nigérien Tochukwu Nnadi. Selon le média marseillais, Nnadi serait dans le viseur de plusieurs équipes et hésiterait encore. Il attendrait notamment de savoir si l’OM souhaite le conserver ou le vendre.

Un nouveau dossier qui vient s’empiler sur le bureau déjà bien fourni de Grégory Lorenzi qui devra trancher assez rapidement parmi tous ces cas. L’été s’annonce une nouvelle fois bien mouvementé.

Clarence Maillefaud