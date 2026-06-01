Mercato OM : Un top club s’intéresse à Emerson !

Arrivé discrètement à l’OM l’été dernier pour seulement 700 000 euros, Emerson Palmieri pourrait déjà faire l’objet d’une offensive prestigieuse. Selon la presse italienne, la Juventus aurait inscrit le latéral marseillais sur sa liste de recrues potentielles pour le prochain mercato. Une piste qui pourrait rapidement devenir l’un des dossiers chauds de l’été olympien.

Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes que le nom d’Emerson Palmieri circule déjà du côté des plus grands clubs italiens. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, la Juventus étudierait sérieusement la possibilité de recruter le défenseur de l’Olympique de Marseille pour renforcer son couloir gauche.

Une piste qui ne doit rien au hasard puisque le futur entraîneur turinois, Luciano Spalletti, apprécierait particulièrement le profil de l’international italien.

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Spalletti pousse pour retrouver Emerson

Le quotidien italien explique que Luciano Spalletti souhaite s’appuyer sur des joueurs qu’il connaît parfaitement afin d’accélérer la reconstruction de la Juventus.

Après avoir ciblé des profils comme Alisson ou Kim Min-jae, le technien italien aurait également glissé le nom d’Emerson Palmieri parmi les options envisagées pour le poste de latéral gauche.

Les deux hommes se connaissent bien. C’est notamment sous les ordres de Spalletti à la Roma qu’Emerson avait franchi un cap important dans sa carrière avant de rejoindre ensuite Chelsea puis de connaître une riche expérience en Premier League.

L’OM garde la main

Pour autant, un départ est loin d’être acté.

Il y a encore quelques jours, Emerson affichait publiquement son attachement à Marseille et se projetait sur une deuxième saison sous les couleurs olympiennes. Le défenseur avait également rappelé qu’il lui restait une année de contrat, assortie d’une année supplémentaire en option.

Surtout, l’OM conserve aujourd’hui la maîtrise du dossier.

Les dirigeants marseillais devront décider s’ils souhaitent conserver un joueur expérimenté dans un effectif qui s’apprête à connaître de nombreux changements ou profiter de l’intérêt d’un grand club européen pour réaliser une plus-value intéressante.

Une belle opération financière en perspective ?

Recruté à West Ham pour seulement 700 000 euros, Emerson représente potentiellement une excellente opportunité économique pour l’OM.

À 31 ans, l’ancien joueur de Chelsea sort d’une saison globalement convaincante malgré les difficultés collectives traversées par le club. Son expérience internationale, son statut de champion d’Europe avec l’Italie et sa connaissance du très haut niveau continuent de séduire plusieurs clubs.

Dans un contexte où l’OM doit impérativement équilibrer ses comptes avant son passage devant la DNCG, chaque vente potentielle sera analysée avec attention.

Un dossier à suivre de près

Pour l’instant, aucun contact officiel n’a été confirmé entre la Juventus et l’OM. Mais le simple fait que le nom d’Emerson apparaisse dans les réflexions du géant turinois confirme que sa cote reste élevée sur le marché.

Reste désormais à savoir si la Juventus passera rapidement à l’action et surtout si l’appel de la Serie A, associé à la présence de Luciano Spalletti, sera suffisant pour convaincre Emerson Palmieri de tourner la page marseillaise après seulement une saison au Vélodrome.