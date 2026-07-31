Mercato OM : ces deux pistes offensives compromises…

À la recherche d’un ailier droit pour remplacer Greenwood durant ce mercato, l’OM avait initié des contacts pour plusieurs profils, dont Martin Terrier et Haissem Hassan. Selon L’Équipe, la nouvelle politique salariale marseillaise réduit toutefois fortement les possibilités de recrutement de la direction olympienne.

Des contacts pour Terrier et Haissem Hassan

L’Olympique de Marseille souhaite renforcer son couloir droit après les mouvements enregistrés dans le secteur offensif. Dans cette optique, la cellule de recrutement avait notamment pris des contacts autour de Martin Terrier et de l’international égyptien Haissem Hassan.

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Ces deux pistes seraient désormais refroidies par les contraintes économiques imposées à l’OM. Selon L’Équipe, les dirigeants marseillais préviennent leurs interlocuteurs qu’ils ne peuvent généralement pas proposer plus de 100 000 euros brut par mois aux futures recrues.

Le club pourrait accepter de dépasser ce plafond pour seulement deux ou trois joueurs considérés comme des exceptions. Même dans ce cas, le salaire proposé ne devrait pas excéder 150 000 euros brut mensuels.

Un marché considérablement réduit pour l’OM

Ces limites compliquent les recherches de Grégory Lorenzi et de Bruno Genesio, notamment pour attirer des joueurs confirmés disposant déjà de rémunérations importantes. Le profil de Martin Terrier, dont le nom est revenu dans les discussions olympiennes, avait l’avantage d’être parfaitement connu par Genesio depuis leur passage commun au Stade Rennais.

L’intérêt autour de Haissem Hassan avait également été initié, mais les nouvelles conditions salariales marseillaises rendent l’opération plus difficile. À ce stade, L’Équipe ne fait état d’aucune offre ni d’une négociation avancée pour l’un de ces deux joueurs.

L’OM doit désormais privilégier des profils compatibles avec ses moyens : joueurs libres, prêts avec une prise en charge salariale limitée, jeunes à potentiel ou transferts à faible coût. La recherche d’un ailier droit reste donc active, mais dans un cadre financier beaucoup plus strict que lors des précédents mercatos.