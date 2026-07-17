Mercato OM : c’est confirmé pour Aubameyang !

Pierre-Emerick Aubameyang s’apprête à quitter l’Olympique de Marseille. Selon le quotidien espagnol AS, l’attaquant gabonais va s’engager ce vendredi avec le Deportivo La Corogne, tout juste promu en Liga. Un contrat de deux saisons l’attend en Galice, où son arrivée est imminente.

AS annonce une signature ce vendredi

Le feuilleton touche à sa fin. Selon AS, Pierre-Emerick Aubameyang est attendu ce vendredi à La Corogne pour finaliser son transfert vers le Deportivo. L’attaquant de 37 ans a déjà passé sa visite médicale en Espagne et ne doit plus désormais que signer son contrat avant l’officialisation de son arrivée.

A lire : Yamoussoukro FC – OM ce vendredi : à quelle heure et comment voir le premier match amical de la présaison ?

D’après le média espagnol, le Gabonais va parapher un bail de deux ans avec le club galicien. Le Deportivo, de retour en Liga cette saison, aurait trouvé un accord avec l’Olympique de Marseille pour un transfert estimé à 1,5 million d’euros.

Toujours selon AS, Aubameyang souhaite rejoindre le plus rapidement possible le groupe entraîné par Antonio Hidalgo afin de débuter sa préparation avec ses nouveaux coéquipiers.

Un projet ambitieux qui a convaincu l’ancien Marseillais

Le quotidien madrilène explique que les discussions entre les différentes parties ont duré près d’un mois. Avant de donner son accord, Pierre-Emerick Aubameyang aurait souhaité obtenir de nombreuses informations sur son futur environnement.

AS indique notamment que l’ancien attaquant de l’OM s’est renseigné sur la ville de La Corogne, les écoles destinées à ses enfants ainsi que sur les installations du centre d’entraînement d’Abegondo. Le projet sportif présenté par le Deportivo aurait également pesé dans sa décision.

Selon le média espagnol, les ambitions affichées par le président du club, qui vise à terme une qualification européenne, ont constitué un argument important dans le choix du joueur.

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

L’OM va tourner la page Aubameyang

Arrivé à Marseille l’été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang devrait donc déjà refermer son chapitre olympien. Selon AS, le Deportivo recherchait un attaquant expérimenté, habitué aux grands rendez-vous et connaissant parfaitement la Liga après son passage au FC Barcelone.

Le quotidien espagnol rappelle également que l’international gabonais sort d’une saison solide sous les couleurs de l’OM, avec 14 buts toutes compétitions confondues, dont 10 en Ligue 1, 3 en Ligue des champions et 1 en Coupe de France.

Sauf retournement de situation de dernière minute, la signature d’Aubameyang avec le Deportivo La Corogne doit désormais être officialisée dans les prochaines heures, comme l’affirme AS.