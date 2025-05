Mercato OM : C’est confirmé pour Aymeric Laporte (à une condition) !

L’Olympique de Marseille est tout proche de s’offrir un renfort de poids pour la saison prochaine. Selon les informations de La Provence, le club phocéen a activé une piste de longue date : Aymeric Laporte, défenseur international espagnol de 30 ans, actuellement sous contrat avec Al-Nassr en Arabie Saoudite.

L’OM, qui joue actuellement une place directe en Ligue des champions, prépare déjà son effectif en vue de la saison prochaine. Les dirigeants olympiens ont identifié la nécessité de renforcer la ligne défensive. En cas de qualification pour la phase de groupes de la C1, la direction pourrait passer à l’action pour attirer Aymeric Laporte.

Une arrivée de Laporte conditionnée à la qualification en Ligue des champions



Le joueur formé à l’Athletic Bilbao, passé par Manchester City, aurait des “chances de rejoindre les rangs olympiens” à l’intersaison. Le club marseillais avait déjà tenté de l’attirer en janvier dernier. Le lien est resté actif, même si plusieurs obstacles demeurent, notamment la libération de son contrat, valable jusqu’en 2026. Selon certaines indiscrétions, une résiliation serait envisageable pour permettre un retour en Ligue 1. “Sur les hauteurs de La Commanderie, l’on préfère rester très prudent sur ce dossier”, indiquent des sources proches du club au quotidien local, rappelant que le joueur reste une des nombreuses options envisagées en défense.

Le club marseillais pourrait réaliser un gros coup 👉 https://t.co/MqmEQchcPO pic.twitter.com/AxfOulDK8G — La Provence OM (@OMLaProvence) May 6, 2025

Un palmarès solide et une expérience européenne

Aymeric Laporte, qui évolue depuis 2023 aux côtés de Cristiano Ronaldo et Sadio Mané, a disputé 69 rencontres, inscrit 9 buts et remporté un championnat avec Al-Nassr. Avant cela, il a quitté l’Europe après avoir soulevé la Ligue des champions avec Manchester City et cumulé cinq titres de champion d’Angleterre.

Il a aussi brillé sur la scène internationale. Représentant de la Roja après avoir longtemps espéré une place en équipe de France, Laporte a remporté le championnat d’Europe des nations 2024 avec l’Espagne. Récemment touché à la cuisse, il a depuis repris la compétition sans souci majeur.

Le dossier reste dépendant des résultats à venir du club dirigé par Roberto De Zerbi, mais l’OM tient peut-être là l’un de ses gros coups de l’été.