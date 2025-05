OM : Rabiot, c’est le patron !

L’Olympique de Marseille a ramené un point capital de son déplacement à Lille (1-1) mais peut être frustré d’avoir lâché une victoire qui lui tendait les bras. Voici la note et l’appréciation d’Adrien Rabiot lors de ce match.

Dans un match crucial pour la course à la deuxième place, l’Olympique de Marseille a longtemps cru tenir une victoire précieuse sur la pelouse de Lille, grâce à un but d’Amine Gouiri à la 57e minute, bien servi par Adrien Rabiot. Dominateurs dans le jeu, les Marseillais ont profité d’une première période morne pour imposer leur rythme en seconde. Mais malgré une possession largement en leur faveur (59,2 %) et plusieurs occasions nettes, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas su faire le break.

C’est une erreur de Geronimo Rulli, qui a relancé les Dogues. À la 74e minute, une mauvaise relance du gardien argentin permet à Jonathan David de servir Matias Fernandez-Pardo, auteur de l’égalisation. Malgré une fin de match tendue et rythmée, aucun des deux camps ne parvient à reprendre l’avantage. Ce nul (1-1) permet à l’OM de repasser provisoirement deuxième, devant Monaco, tandis que le LOSC grimpe à la 5e place. Un résultat frustrant pour les Phocéens, qui ont laissé filer deux points à leur portée.

La note de d’Adrien Rabiot : 8/10

Son appréciation

Positionné au milieu, Rabiot a une nouvelle fois fait preuve de son intelligence tactique. Toujours bien placé, il n’a cessé de se mettre au service du collectif, n’hésitant pas à dézoner sur la droite pour compenser les replis souvent absents de Greenwood. Malgré cette dépense d’énergie constante, il est resté menaçant offensivement, obligeant Chevalier à deux parades (51e, 90e+1) et offrant une passe décisive à Gouiri (57e). Un patron dans l’utilisation du ballon et les prises d’initiative !

