Mercato OM : C’est confirmé pour Gigot !

Samuel Gigot, défenseur central âgé de 31 ans, prêté par l’Olympique de Marseille à la Lazio Rome depuis le 30 août 2024, voit son avenir désormais scellé : le club italien confirme l’option d’achat obligatoire, actée pour un transfert à 3,6 millions d’euros. Un dossier qui se termine en toute logique, après une saison solide mais marquée par quelques épisodes clés.

Le prêt avec obligation d’achat confirmé

Le media italien La Gazzetta dello Sport affirme clairement comme le relaie Guillaume Pacini : « La Gazzetta confirme l’obligation d’achat pour Samuel Gigot, qui va donc rester à la Lazio. » La clause, liée aux performances de l’équipe et du joueur, est désormais validée, engageant définitivement le défenseur avec un contrat de longue durée jusqu’en 2025. Du côté de l’OM, on sécurise ainsi une vente nette, sans retour possible, malgré l’importance de Gigot la saison passée.

Statistiques 2024–2025 : 15 matches en Serie A

Gigot a disputé 23 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot laziale, dont 15 en Serie A (2 buts) et 6 en Ligue Europa. Avec un total de 1 366 minutes de jeu, 2 buts inscrits, 1 passe décisive et 6 cartons jaunes, il a montré régularité et solidité défensive . Ces chiffres attestent d’un profil complet, capable d’apporter au collectif tout en contribuant offensivement sur coups de pied arrêtés.

Sur l’ensemble de la saison, Gigot a vu son valeur marchande estimée à 3 millions d’euros en juin 2025, selon Transfermarkt, contre 4 M€ en décembre 2024 ; légère baisse liée à la durée de son contrat, mais cohérente avec son âge et la nature du prêt .

Un profil expérimenté et formateur

Formé à Avignon F84 et au Pontet, Gigot a tracé un parcours riche : du KAA Gent à l’Olympique de Marseille, en passant par Spartak Moscou (Coupe de Russie en 2022), avant d’arriver à la Lazio. Cette expérience internationale, couplée à son poste de leader, a été un atout précieux pour intégrer un club compétitif dans un championnat majeur.

Pour l’Olympique de Marseille, ce transfert représente une opération équilibrée : vendre un joueur cadre pour 3,6 M€, récupérer une plus‑value tout en se décongestionnant la masse salariale. Sportivement, le club devra envisager un remplacement capable de conserver l’équilibre de la défense, déjà fragile ces dernières saisons.

En conclusion, le dossier Samuel Gigot se clôture sur un accord gagnant‑gagnant : la Lazio sécurise un défenseur expérimenté, l’OM encaisse un transfert conséquent, et Gigot gagne en stabilité professionnelle. Dans un contexte exigeant, chaque partie semble y trouver son compte.