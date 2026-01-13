Mercato OM : c’est confirmé pour Hadj Moussa… des discussions engagées !

L’Olympique de Marseille s’active en amont du mercato et explore plusieurs pistes offensives. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, le club phocéen a bien échangé avec Anis Hadj Moussa, ailier droit du Feyenoord, confirmant un intérêt concret avant l’hiver.

Des échanges établis avant le mercato d’hiver

L’information a été confirmée par Sacha Tavolieri, spécialiste du marché des transferts, qui précise que l’Olympique de Marseille** a eu des discussions avec Anis Hadj Moussa avant l’ouverture du mercato d’hiver. « L’Olympique de Marseille a bien eu des discussions avec Anis Hadj Moussa avant le mercato d’hiver. L’intérêt Olympien est réel et confirmé. Hadj Moussa a ouvert la porte. Reste à voir si l’OM concrétisera le tout par une offre à Feyenoord rapidement », indique le journaliste.

Ces échanges attestent d’un intérêt structuré du club marseillais, sans pour autant préjuger d’une suite immédiate. À ce stade, aucune offre officielle n’a été transmise au Feyenoord, et aucune négociation avancée n’a été annoncée publiquement entre les deux clubs.

Un profil suivi de près par la direction marseillaise

Âgé de 23 ans, Anis Hadj Moussa évolue au Feyenoord depuis 2024. Né à Paris, l’international algérien (13 sélections) a été formé en France, notamment au RC Lens, avant de poursuivre son développement à l’étranger. Il est aujourd’hui lié au club néerlandais par un contrat courant jusqu’en 2030, un élément contractuel important dans l’équation marseillaise.

Sur le plan sportif, l’ailier droit réalise une saison pleine en Eredivisie. Il a disputé 15 rencontres de championnat, pour un bilan de 5 buts et 3 passes décisives. Des statistiques qui traduisent une capacité à peser offensivement, aussi bien dans la percussion que dans la finition.

À Marseille, le profil de Anis Hadj Moussa s’inscrit dans une réflexion plus large sur le renforcement des ailes. L’effectif dirigé par De Zerbi cherche à gagner en profondeur et en polyvalence offensive, dans un contexte de calendrier dense entre Ligue 1 et compétitions européennes.

Pour l’heure, le dossier reste à l’état d’intérêt confirmé et assumé. La suite dépendra désormais d’une éventuelle initiative concrète de l’OM auprès du Feyenoord, seul décisionnaire pour l’avenir immédiat de Anis Hadj Moussa.