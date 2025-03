Mercato OM : C’est confirmé pour Paul Pogba !

L’Olympique de Marseille n’a pas abandonné la piste Paul Pogba pour cet été. D’après les informations de Fabrizio Romano, c’est confirmé, le joueur peut de nouveau jouer !

C’est enfin terminé pour Paul Pogba ! La suspension dont il a été la cible il y a quelques mois est désormais levée. Le milieu de terrain, libre de tout contrat, peut de nouveau s’engager dans un club et reprendre le football de haut niveau. Le journaliste Fabrizio Romano a partagé l’information sur son compte X ce mardi, annonçant donc la fin de cette longue suspension. Toujours sans club, les rumeurs l’envoient un peu partout et aussi à l’OM…

Ce n’est pas terminé pour Pogba à l’OM !

La possibilité de voir Paul Pogba signer cet été n’est pas entériné d’après les informations du journal L’Equipe. Le quotidien sportif nous explique que le milieu de terrain n’a pas encore pris sa décision et que l’OM pourrait revenir à la charge au mercato hivernal.

« C’est aussi pour cette raison qu’il n’a pas signé à Marseille au mois de janvier. Les dirigeants de l’OM ont pris des renseignements et manifesté un certain intérêt. Mais ils ont compris, aussi, que Pogba ne serait pas en mesure d’apporter une plus-value sportive à la hauteur des attentes populaires qu’une telle signature aurait suscitées. Les risques de déséquilibre du vestiaire en cours de saison étaient également trop élevés à leurs yeux. Cela condamne-t-il une arrivée de « la Pioche » en Provence cet été ? Pas nécessairement. Il faudra voir si, d’ici là, l’ancien Turinois ne s’est pas engagé ailleurs », explique le journal L’Equipe dans un article.

Pogba est un très grand joueur, mais il fallait comprendre où on pourrait l’utiliser

Lors de la conférence de presse d’avant-match face à Angers, Roberto De Zerbi, entraîneur de l’OM, a apporté son analyse sur le dossier de Paul Pogba, autorisé à reprendre le football en mars prochain. Malgré le talent indéniable de l’ancien milieu de terrain de la Juventus, les dirigeants marseillais ont préféré ne pas se lancer dans une nouvelle aventure avec lui, mettant en avant la nécessité de préserver l’équilibre du vestiaire.

Dans ses propos, De Zerbi a précisé que l’intégration de Paul Pogba devait être envisagée avec une vision claire de son rôle sur le terrain. Il a ainsi affirmé : « L’équilibre du vestiaire, personne ne pourrait le changer. Personne ne déséquilibrera mon vestiaire tant que je serai entraîneur. Ce n’était pas le problème. Pogba est un très grand joueur, mais il fallait comprendre où on pourrait l’utiliser une fois qu’il aurait été disponible pour jouer, à quel rôle, quel poste. Plus il y a des champions, plus je suis heureux, ce n’était pas ça. C’était une évaluation générale et peut-être que ça changera mais à l’heure actuelle, on a pris cette décision en raison de plusieurs facteurs. »

C’était une évaluation générale et peut-être que ça changera

Ces mots témoignent de la rigueur de De Zerbi, qui refuse de compromettre l’harmonie et la cohésion de son effectif pour des raisons de prestige. Pour lui, chaque joueur doit trouver sa place dans un dispositif où l’esprit d’équipe et la performance collective priment sur la renommée individuelle. Ainsi, même si Paul Pogba est reconnu comme un joueur d’exception, son arrivée devait impérativement s’intégrer sans perturber l’équilibre déjà établi au sein du groupe.