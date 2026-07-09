Mercato OM : C’est confirmé pour Rulli !

Jerónimo Rulli attire les convoitises en Argentine. Selon le média El Intransigente, Boca Juniors a fait du gardien de l’OM sa priorité pour renforcer son effectif lors de ce mercato. Un dossier suivi de près par le vice-président du club, Juan Román Riquelme, qui souhaite recruter un nouveau numéro un après plusieurs échecs sur ce poste.

Rulli, le choix numéro un de Boca

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D’après El Intransigente, la recherche d’un gardien est devenue un chantier prioritaire pour Boca Juniors après l’échec de la piste menant à Montero, le portier de Vélez Sarsfield. Dans ce contexte, Jerónimo Rulli est désormais le premier choix de la direction xeneize.

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Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2027, l’international argentin sort d’une saison où il s’est imposé comme le titulaire dans les buts marseillais. Selon El Intransigente, son expérience au plus haut niveau en Europe ainsi que son statut de champion du monde 2022 font de lui un profil particulièrement apprécié par Juan Román Riquelme.

Le média argentin rappelle également le parcours du gardien de 32 ans, passé notamment par la Real Sociedad, Montpellier, Villarreal, l’Ajax Amsterdam avant de rejoindre l’OM.

Un dossier qui s’annonce complexe pour Boca

Si Boca Juniors fait de Jerónimo Rulli sa priorité, El Intransigente souligne que l’opération s’annonce difficile. Le gardien marseillais est encore engagé pour une saison avec l’OM, un club qui n’est pas contraint de vendre son titulaire.

Le média argentin précise que Boca devra convaincre à la fois le joueur et les dirigeants marseillais pour espérer avancer dans ce dossier. À ce stade, aucun accord ni aucune négociation avancée n’est évoqué.

En parallèle, El Intransigente explique que Boca souhaite également recruter Nicolás Tagliafico, actuellement à Lyon. La direction du club argentin serait prête à réaliser un effort financier important afin d’attirer plusieurs internationaux argentins.

Cette stratégie s’inscrit dans un contexte de forte concurrence avec River Plate, qui se rapproche du retour de Thiago Almada. Selon El Intransigente, Boca entend répondre à cette offensive sur le marché des transferts en frappant un grand coup, avec Jerónimo Rulli en tête de sa liste des priorités.