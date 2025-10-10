Mercato OM : C’est déjà réglé pour Pavard ?

Selon les informations du journaliste italien Nicolò Schira, l’Olympique de Marseille serait déjà en train de préparer la suite du dossier Benjamin Pavard. Prêté par l’Inter Milan depuis l’été dernier, le défenseur français a convaincu la direction marseillaise par son niveau de jeu et son état d’esprit. À tel point que l’OM envisagerait de lever l’option d’achat prévue dans son contrat.

L’OM séduit par Pavard

Arrivé sur la Canebière à la fin du mercato estival, Benjamin Pavard a rapidement trouvé ses marques dans la défense phocéenne. Sa rigueur, sa lecture du jeu et sa capacité à relancer proprement ont renforcé la solidité de l’arrière-garde mise en place par Roberto De Zerbi. D’après Nicolò Schira, « la direction de l’Olympique de Marseille est très satisfaite des performances de Benjamin Pavard et prévoit déjà de le garder sur un contrat permanent à la fin de la saison ».

L’option d’achat incluse dans le prêt serait fixée à 15 millions d’euros, un montant jugé raisonnable pour un international français de 29 ans. L’OM aurait même déjà un accord de principe avec le joueur pour un contrat jusqu’en 2029. Une preuve supplémentaire de la volonté du club marseillais de bâtir sur la durée avec l’ancien champion du monde.

#OlympiqueMarseile are very satisfied with Benjamin #Pavard’s performances and so #OM are already planning to keep him on a permanent deal from #Inter at the end of the season. #TeamOM have an option to buy for €15M and an agreement with the centre-back for a contract until 2029 — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 9, 2025

Un contrat jusqu’en 2029, le détail du salaire encore flou…

Si l’accord semble bien avancé, une question demeure : celle du salaire de Benjamin Pavard. Actuellement, sa rémunération est en partie prise en charge par l’Inter Milan, ce qui facilite l’équilibre financier du prêt. En cas de transfert définitif, l’OM devra assumer seul l’intégralité du salaire du défenseur, estimé à plusieurs millions d’euros par saison.



Ce dossier représente donc un enjeu économique important pour le club, qui devra trouver le bon équilibre entre ambition sportive et gestion financière. Une chose est sûre : la direction marseillaise voit en Pavard un pilier du projet à long terme. Sauf retournement de situation, Benjamin Pavard devrait bel et bien s’inscrire dans la durée à l’Olympique de Marseille.