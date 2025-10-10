OM : l’Algérie et Amine Gouiri qualifiés pour la Coupe du Monde 2026 !

Douze ans après sa dernière participation, l’Algérie retrouve enfin la Coupe du monde. Les Fennecs de Vladimir Petkovic ont validé leur billet pour le Mondial 2026, organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, en dominant logiquement la Somalie (3-0) ce mardi soir à Oran.

Portés par un doublé de Mohamed Amoura et un but du capitaine Riyad Mahrez, les Verts ont assuré la première place de leur groupe à une journée de la fin. Avec quatre points d’avance sur l’Ouganda, l’Algérie ne peut plus être rejointe en tête du groupe G des qualifications africaines.

Sous la houlette de Vladimir Petkovic, ancien sélectionneur de la Suisse, la sélection algérienne confirme son renouveau après plusieurs années de transition.

Amine Gouiri, une première Coupe du monde

Pour Amine Gouiri, désormais qualifié avec l’Algérie, cette participation marque une étape symbolique. L’attaquant du Stade Rennais disputera son premier Mondial, lui qui a choisi les couleurs des Fennecs en 2023. Sa présence illustre la nouvelle génération talentueuse sur laquelle Petkovic s’appuie pour ramener l’Algérie parmi les grandes nations du continent.

Le Mondial 2026 sera la cinquième participation de l’Algérie à une Coupe du monde, après 1982, 1986, 2010 et 2014. La dernière apparition des Verts remontait au Brésil, où ils avaient atteint les huitièmes de finale face à l’Allemagne, futur champion du monde.

Les pays déjà qualifiés pour le Mondial 2026

L’Algérie devient la 20e équipe qualifiée pour la compétition. Voici la liste complète des nations déjà assurées de participer :

Afrique : Maroc, Tunisie, Égypte, Algérie

Asie : Corée du Sud, Japon, Iran, Jordanie, Ouzbékistan, Australie

Amérique du Nord : Mexique, États-Unis, Canada

Amérique du Sud : Argentine, Brésil, Équateur, Uruguay, Paraguay, Colombie

Océanie : Nouvelle-Zélande

