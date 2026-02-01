Mercato OM : C’est fait pour Himad Abdelli, les détails du deal

L’Olympique de Marseille est sur le point de boucler une nouvelle arrivée dans les dernières heures du mercato hivernal. Comme attendu, le club phocéen a trouvé un terrain d’entente avec Angers pour le transfert d’Himad Abdelli, dont l’arrivée à Marseille est désormais imminente.

Le milieu de terrain va s’engager avec l’OM pour une durée de cinq ans, preuve de la volonté du club de s’inscrire dans un projet à moyen et long terme avec le joueur. Le montant de l’opération s’élève à un peu plus de 2,5 millions d’euros fixes, auxquels s’ajoutent des bonus, selon les modalités convenues entre les deux clubs.

Himad Abdelli est attendu ce lundi à Marseille, où il doit finaliser son arrivée et rejoindre le groupe marseillais. Ce renfort vise à densifier l’entrejeu de Roberto De Zerbi, dans une période où l’OM cherche à ajuster son effectif et à élever son niveau collectif.

Ce recrutement s’inscrit dans la stratégie marseillaise consistant à saisir les opportunités du marché jusqu’à la clôture du mercato, afin d’adapter l’effectif aux exigences de la saison. Avec Abdelli, l’OM renforce un secteur clé et poursuit son activité sur le marché hivernal.