Mercato OM : C’est officiel pour Luis Henrique !

Alors que l’issu ne faisait plus de doute concernant son dossier, Luis Henrique vient officiellement de s’engager avec l’Inter Milan ! Une officialisation qui vient donc conclure le dossier alors que les discussions duraient depuis plusieurs semaines.

Le mercato de l’OM ressemble pour l’instant à un sprint sans fin. Longoria et Benatia semblent plus que décidées à aller plus vite et le plus loin possible, en raflant le plus d’opportunité possibles et en dégraissant au maximum l’effectif afin de garder les meilleurs. Et récemment, le dossier dont le dénouement ne semblait plus faire aucun doute était celui de Luis Henrique. Après avoir passé sa visite médicale il y a quelques jours à l’Inter Milan, c’est désormais officiel.

En effet, l’OM vient d’annoncer l’officialisation du départ de Luis Henrique qui va donc bien s’engager avec l’Inter Milan. Le club récupérera une somme de 23 millions d’euros + 2 millions bonus permettant ainsi de réaliser la cinquième meilleure vente de l’histoire de l’OM. Un record mérité pour le Brésilien qui au terme d’un parcours compliqué à Marseille aura fini en beauté.

Luis Henrique n’est plus un joueur de l’OM !

𝗢𝗯𝗿𝗶𝗴𝗮𝗱𝗼 𝗟𝘂𝗶𝘀 💙 Arrivé au club à l’été 2020, notre ailier brésilien aura su se créer une place de choix dans la cité phocéenne et le cœur des supporters de l’OM, à force de résilience et de travail. ✨🇧🇷 A l’issue d’une saison aboutie et riche en stats (9 buts et… pic.twitter.com/wgX3f56k9T — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 7, 2025

En effet, le parcours de l’ailier ne semblait pas gagner d’avance il y a encore un an. Arrivé en 2020 au club, le joueur n’aura vraiment pas marqué les esprits, avant de filer en prêt au Brésil pour une saison et demie. De retour lors de la saison 2023-2024, il aura finalement su s’imposer dans un poste de piston droit qui lui était jusque-là inconnu, sous la houlette de Jean-Louis Gasset.

Convaincu par son profil, Roberto De Zerbi aura décidé de lui faire confiance en le gardant dans son effectif et lui faisant jouer quasiment tous les matchs cette saison. Une confiance que le Brésilien aura bien rendue à son coach alors qu’il aura connu sa meilleure saison en termes de statistiques en inscrivant neuf buts et délivrant dix passes décisives. De quoi finir en beauté et laisser un bon souvenir à tout le peuple marseillais !